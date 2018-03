VD | chiesti 16 anni per padre di otto figli incestuoso

Corea Sud : chiesti 30 anni per Park : La pubblica accusa ha chiesto una condanna a 30 anni di carcere a carico dell'ex presidente della Repubblica sudCoreana Park Geun-hye, nell'ambito del processo in corso a Seul in cui è l'imputata di ...

chiesti 6 anni e 4 mesi di carcere per l'ex ad di Eni Scaroni : di sei anni e quattro mesi la condanna chiesta dall'accusa per Paolo Scaroni , ex numero uno dell'Eni sotto accusa per corruzione internazionale in un processo che lo vede accusato per una serie di ...

Tangente Saipem in Algeria : chiesti 6 anni e 4 mesi per Scaroni : Milano, 26 feb. , askanews, L'ex amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, deve essere condannato a 6 anni e 4 mesi di carcere per corruzione internazionale. E' la pena chiesta dal pm di Milano, ...

Inchiesta Eni–Saipem : chiesti 6 anni e 4 mesi per Paolo Scaroni : Al processo in corso a Milano per le presunte tangenti pagate dalle due società al Ministro dell’energia algerino per avere appalti e altri favori

Domenico Diele - chiesti otto anni di carcere per l’attore di 1992 e 1993 : Il pm Elena Cosentino ha chiesto otto anni di carcere per l’attore Domenico Diele per omicidio stradale. Secondo quanto riportato da Repubblica, sono state riconosciute solo le attenuanti relative al rito abbreviato. L’interprete di “1992” e “1993″ è accusato dell’omicidio della 48enne Ilaria Dilillo: la donna era alla guida del suo scooter sulla A2 quando, nella notte tra il 23 e il 24 giugno scorso, è stata travolta e uccisa ...

FR : processo pedofilo - chiesti 16 anni di prigione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Militari accoltellati a Milano - chiesti dieci anni per l'italo-tunisino Hosni : Milano - dieci anni di carcere, con il riconoscimento del vizio parziale di mente emerso da una perizia. E' la condanna chiesta dalla pm Maura Ripamonti per Ismail Tommaso Hosni, il ventunenne italo ...

Milano - agenti accoltellati : chiesti 10 anni per Ismail Tommaso Hosni - : Il ragazzo, italiano di 20 anni, lo scorso maggio aveva aggredito le forze dell'ordine dopo un controllo in stazione centrale. La sentenza sarà pronunciata il 3 marzo

Morti in corsia : chiesti 30 anni di carcere per l'infermiera : Trent'anni di carcere per avere ucciso la madre, Maria Rita Clerici, e il marito, Massimo Guerra. È la condanna chiesta dal pm di Busto Arsizio Cristina Ria nei confronti di Laura Taroni, l'infermiera ...

Busto Arsizio - morti in corsia : chiesti 30 anni di carcere per l'infermiera : Trent'anni di carcere per avere ucciso la madre, Maria Rita Clerici, e il marito, Massimo Guerra. È la condanna chiesta dal pm di Busto Arsizio Cristina Ria nei confronti di Laura Taroni, l'infermiera ...

Morti in corsia - chiesti 30 anni di carcere per l’infermiera Laura Taroni. E’ accusata di aver ucciso marito - madre e suocero : Rischia fino a 30 anni di carcere Laura Taroni, l’infermiera di Lomazzo accusata, nell’ambito dell’inchiesta Angeli e Demoni, di aver ucciso in concorso con l’ex amante, il vice primario dell’ospedale di Saronno, Leonardo Cazzaniga, il marito Massimo Guerra, la madre Maria Rita Clerici e il suocero Luciano Guerra. La richiesta di pena è stata formulata nella tarda mattinata di martedì al termine della requisitoria ...

LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA/ Saronno - morti in corsia : chiesti 30 anni per l'infermiera killer : Lara TARONI e LEONARDO CAZZANIGA: il pm ha chiesto 30 anni di carcere all'infermiera killer responsabile di alcune morti in corsia all'ospedale di Saronno. Ma non avrebbe ucciso il suocero..(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:09:00 GMT)

Morti in corsia a Saronno - chiesti 30 anni di carcere per l'infermiera - : La richiesta è del pm di Busto Arsizio. Laura Taroni è accusata, tra gli altri, anche dell'omicidio del marito e della madre, che sarebbero stati compiuti in concorso con l'amante Leonardo Cazzaniga, ...

Processo Stato-Mafia : chiesti 12 anni per Dell'Utri e 15 per Mori : chiesti anche e 5 anni per Ciancimino jr e 6 per l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino imputato di falsa testimonianza