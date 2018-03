Var | lezione d’inglese e la guerra di potere tra la Uefa e la Fifa

Nick Jonas x John Varvatos : una collezione e una campagna : In valigia ha sempre un completo nero, camicia bianca e cravatta. Non sai mai quando potrebbe servirti, dice. Se fosse per lui, però, indosserebbe solo t-shirt, felpe e giacche di pelle, perché sono quelle in cui si sente se stesso. Non è un caso che siano questi i capi che Nick Jonas ha scelto per la sua mini collezione realizzata in tandem con John Varvatos: 7 pezzi basici per un guardaroba maschile che rappresentano il suo stile più ...