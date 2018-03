VALKYRIA CHRONICLES 4 | Nuovi dettagli da SEGA

VALKYRIA CHRONICLES 4 arriverà in occidente nel periodo autunnale : I video dedicati a Valkyria Chronicles 4, fino ad ora, sono stati piuttosto numerosi e ci hanno permesso di conoscere i vari protagonisti del titolo. L'ultimo di questa serie di trailer aveva per protagonista Forse, il comandante tattico dell'Imperial Science Institute Special Test Force X-0 "Zechs Owl".Ora, finalmente, è giunta l'ora di capire quando potremo mettere le mani su Valkyria Chronicles 4. Per chi non lo sapesse, il gioco di SEGA ha ...

Il nuovo video di VALKYRIA CHRONICLES 4 è dedicato a Forse : Sega ha pubblicato un altro video e un nuovo artwork per il suo Valkyria Chronicles 4, a poca distanza dal materiale dedicato al personaggio di Berger. Come segnala Dualshockers, le informazioni provengono ancora una volta dall'account Twitter ufficiale "Nikola e Kiara's Infiltration Diary" e questa volta si concentrano su Forse, il comandante tattico dell'Imperial Science Institute Special Test Force X-0 "Zechs Owl".Qui sotto, invece, potete ...

VALKYRIA CHRONICLES 4 : ecco una nuova immagine ed un video per introdurre Berger : Sega pubblica un nuovo video ed un'interessante artwork per presentare un nuovo personaggio dell'imminente JRPG Valkyria 4: Eastern Front, ad ovest meglio noto come Valkyria Chronicles 4.Come riporta Dualshockers, le fonti sono l'account ufficiale del gioco, per cui possiamo dare un'occhiata a Berger, scienziato dai tratti aristocratici nonchè capo dell'istituto di ricerca imperiale. Egli utilizza gli uomini e le donne dell'unità speciale Zechs ...

Theresa e Yash protagonisti dei nuovi video gameplay di VALKYRIA CHRONICLES 4 : A poca distanza dagli ultimi video di Valkyria Chronicles 4 dedicati a Vuanti, Odin e Meybel, ecco che SEGA decide di pubblicare nuovi filmati che mostrano i membri della Squad E.Come segnala Dualshockers, i nuovi video gameplay riportati dall'account Twitter ufficiale "Nikola and Kiara's Infiltration Diary" si focalizzano su Theresa e Yash. La prima è un'esploratrice, mentre Yash appartiene alla nuovissima classe di granatieri:Attualmente è ...

Le meccaniche di combattimento al centro del nuovo trailer di VALKYRIA CHRONICLES 4 : Dopo aver dato uno sguardo ai personaggi di Fleure, Miles e Jimmy presenti in Valkyria Chronicles 4, SEGA torna a mostrare il suo titolo con un nuovo trailer.Come segnala Dualshockers, la compagnia ha condiviso un nuovo video dedicato al suo Valkyria Chronicles 4 che si concentra sulle meccaniche d combattimento. La maggior parte di queste si rivelerà familiare ai veterani della serie, considerando che il gioco è molto simile all'originale in ...

VALKYRIA CHRONICLES 4 : i nuovi video introducono Fleure - Miles e Jimmy : SEGA continua a condividere in rete interessante materiale dedicato al suo Valkyria Chronicles 4, il titolo in arrivo in Nord America ed Europa nel corso dell'anno su console PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Dopo aver dato uno sguardo a Vuanti, Odin e Meybel, ecco che l'account Twitter ufficiale di Valkyria Chronicles 4 "Nikola and Kiara's Infiltration Diary" ha rivelato inediti video di gameplay dedicati a tre nuovi personaggi del gioco, ovvero ...

VALKYRIA CHRONICLES 4 : tre nuovi video ci presentano Vuanti - Odin e Meybel : Dopo aver dato uno sguardo a ben 18 minuti di video gameplay di Valkyria Chronicles 4, ora SEGA ci fornisce un nuovo sguardo al suo titolo presentandoci dei nuovi personaggi.Come segnala Dualshockers, nello specifico la compagnia ha introdotto Vuanti, Odin e Meybel: il primo è uno shocktrooper costantemente ubriaco, il secondo personaggio è Odin, uno scout che sembra troppo orgoglioso del suo omonimo e lo vediamo in azione con un lanciagranate ...

VALKYRIA CHRONICLES 4 : ecco 18 minuti di gameplay : Il canale giapponese di IGN ha pubblicato un interessante video gameplay della durata di ben 18 minuti ritraente Valkyria Chronicles 4, riporta Nintendoeverything.Per chi non lo sapesse, Valkyria Chronicles 4 è un gioco di tuolo strategico a turni edito da SEGA, nonchè quinto capitolo della saga iniziata con Valkyria Chronicles. Il gioco è atteso in Giappone per il 2018 per tutte le console di attuale generazione.ecco, di seguito, il ...

VALKYRIA CHRONICLES 4 : ecco alcune nuove imagini e informazioni sul gameplay : Oggi Sega ha tenuto una preview di Valkyria Chronicles 4 a Tokyo, in cui sono stati mostrate alcune immagini e alcuni video del gioco, riporta Dualshockers.Il gioco è in sviluppo da due anni, mentre il tema principale della storia verterà sulla forza di volontà per portare a compimento la propria missione, il tutto ambientato in un ambiente ricoperto dalla neve. Circa metà delle mappe infatti sono innevate, inoltre anche la profondità della ...

VALKYRIA CHRONICLES 4 : il nuovo trailer presenta gli eroi della Federazione : Anche oggi SEGA ha condiviso in rete del materiale dedicato al suo Valkyria Chronicles 4: dopo aver dato un'occhiata allo Snow Cruiser Centurion, è di nuovo tempo di vedere in azione il titolo.Questa volta, come segnala Dualshockers, il nuovo trailer ci presenta gli eroi della Federazione, Angelica Farnaby, Minerva Victor, Karen Stewart, Miles Abegg, Ronald Albee, Dan Bentley e la Edinburgh Navy:Che ne dite?Read more…

VALKYRIA CHRONICLES 4 : lo Snow Cruiser Centurion si mostra in immagini e video : Come riporta Dualshockers, su Twitter sono comparse nuove informazioni su Valkyria Chronicles 4, dopo i recenti video dedicati a Viola e Connor.Questa volta il nuovo materiale si focalizza sullo Snow Cruiser Centurion, l'orgoglio della Marina del Regno Unito di Edimburgo (che è l'equivalente nel gioco del Regno Unito) che servirà come potente arma di supporto per la Squad E.Lo Snow Cruiser Centurion non solo è pesantemente armato e corazzato, ma ...

VALKYRIA CHRONICLES 4 : i nuovi video mostrano Viola e Connor : Valkyria Chronicles 4, il nuovo episodio della saga che promette di tornare alle radici della serie dopo lo spin-off Valkyria Revolution, lo abbiamo già visto in azione in un recente trailer focalizzato sui personaggi principali.Ora, SEGA ha deciso di mostrare altri personaggi del suo Valkyria Chronicles 4 attraverso la pubblicazione di due filmati su Twitter che, come segnala Dualshockers, si concentrano sui membri della "Squad E", ovvero Viola ...

VALKYRIA CHRONICLES 4 : il nuovo trailer mostra i personaggi principali : Valkyria Chronicles 4 è il nuovo episodio della saga che, tra gli obiettivi, ha quello di ritornare alle radici della serie, dopo lo spin-off Valkyria Revolution, che non ha riscosso il successo sperato presso i giocatori, i fan possono stare tranquilli per il prossimo titolo. Il gioco lo abbiamo già visto in azione in un filmato di gameplay al Taipei Game Show di Taiwan poco tempo fa, ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare ...