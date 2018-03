Valanghe Friuli Venezia Giulia | pericolo marcato ovunque

Valanghe Friuli Venezia Giulia : grado di pericolo marcato : Le intense precipitazioni di domenica – si legge nel bollettino Valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia – hanno portato neve solo oltre i 1700 m di quota: “A 1800 m sono caduti 20-30 cm di nuova neve sulle zone occidentali della regione e sul Canin, quantitativi inferiori sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Giulie. A tratti è piovuto fino a 2000 m. Il manto nevoso sotto i 1800 m risulta fortemente appesantito dalla pioggia ...

Allerta meteo Friuli : pericolo Valanghe marcato sulle Alpi Giulie : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie e sul monte Canin e moderato sulle Alpi Carniche e PreAlpi. Lo riporta il bollettino regionale. sulle Alpi Giulie il problema valanghivo principale è costituito dagli accumuli da vento, presenti sopra i 1.700 metri in tutte le esposizioni, che attualmente sono meno evidenti a causa delle deboli nevicate dei giorni scorsi. Al di sotto degli accumuli si sono formati strati deboli che contribuiscono a ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo Valanghe marcato sulle Alpi Giulie : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica il bollettino regionale. I forti venti da N-NE dei giorni scorsi hanno fortemente rimaneggiato il manto nevoso creando nuovi accumuli in tutte le esposizioni, ma in particolare in quelle che vanno da sud-est a nord-ovest, passando per il sud. Le temperature si mantengono ancora ampiamente sotto lo zero e ciò favorisce la formazione di strati ...

Friuli Venezia Giulia : pericolo Valanghe marcato sulle Alpi Giulie : Secondo il bollettino regionale del Friuli Venezia Giulia, è previsto pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie e moderato sulle PreAlpi: “Negli ultimi giorni sulle Alpi Giulie sono caduti 50 cm di neve, dai 20 ai 30 cm sulle Alpi Carniche e sulle PreAlpi. La neve è stata accompagnata da forti venti da NE che hanno formato accumuli ovunque. sulle Alpi Giulie il pericolo è 3 (marcato) in quanto sui pendii ripidi il distacco provocato è ...

Friuli Venezia Giulia : pericolo Valanghe marcato sulle Alpi Giulie : “Le nevicate hanno portato in media circa 10-15 cm di nuova neve; solo sul Tarvisiano si sono registrati circa 25-30 cm. La neve fresca, con il vento, ha formato nuovi piccoli accumuli instabili; il vecchio manto nevoso risulta invece in via di consolidamento. sulle Alpi Giulie il pericolo è 3 (marcato)“: lo rileva il bollettino regionale. “Sopra i 1700 m, in tutte le esposizioni e in particolare sotto le creste e le forcelle e ...

Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo marcato su tutto il territorio : E’ “marcato” (grado 3 su scala di 5) il pericolo di valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il Bollettino regionale. Deboli nevicate con 5-10 centimetri di nuova neve hanno interessato la montagna, ma senza influenzare le condizioni di stabilita’ del manto nevoso. Il pericolo e’ rappresentato soprattutto dagli accumuli da vento non ancora scaricati presenti sopra i 1.500 metri, anche nelle radure ...

Friuli Venezia Giulia : il pericolo Valanghe scende a marcato : Il grado di pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia è 3 (marcato) su tutto il territorio: “Dopo le intense nevicate della scorsa settimana – spiega il bollettino regionale – si è verificata una abbondante attività valanghiva spontanea che ha, in parte, bonificato alcuni pendii in particolare quelli più ripidi. Sono però presenti diffusi accumuli da vento in tutte le esposizioni e quote, anche nelle radure del bosco, che non ...

Valanghe - in Abruzzo due morti e un codice rosso In Friuli colpito un gruppo di sciatori : uno è grave : Due sciatori che stavano effettuando un fuoripista sono stati travolti da una slavina staccatasi sull'Appenino. Travolto anche un terzo che ha dato l'allarme. Anche in Friuli un gruppo di sciatori freerider è stato colpito da una valanga: grave una persona

Forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : 3 Valanghe - feriti 2 sciatori : Il Friuli è interessato da un’ondata di maltempo in queste ore, con intense nevicate nella notte sulla zona montana, fino a bassa quota. Le precipitazioni più rilevanti si sono registrate in particolare nella fascia orientale, dove in tarda mattinata si sono staccate anche tre valanghe, in cui sono rimasti coinvolti due sciatori (senza gravi conseguenze). Una slavina si è staccata in mattinata sul versante est del Monte Tamai, a 1.700 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : neve sul Carso - rischio Valanghe in montagna : Intense nevicate si registrano oggi in Friuli Venezia Giulia: spesso il manto sul Carso triestino che sta anche generando disagi ai residenti. Il Comune di Trieste ha istituito alcuni punti di consegna sale ai cittadini per evitare la formazione di ghiaccio al suolo, nelle località di Prosecco e Opicina ma anche nel centro cittadino. La Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo criticità “arancio” valida da sabato ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : rischio Valanghe in aumento : Un avviso di Allerta arancione e’ stato diramato dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per le nevicate abbondanti, previste su Prealpi e Alpi Giulie tra domani e venerdi’, e che potranno determinare “disagi alla viabilita’ e alle infrastrutture di rete, fino ai fondovalle montani, tali da comportare un innalzamento del grado di pericolo valanghe fino al grado 4”. Domani – si legge ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo Valanghe 2 (moderato). I forti venti dei giorni scorsi hanno rimaneggiato il manto nevoso. Sopra i 1900-2000 m sono presenti e ben riconoscibili piccoli accumuli da vento, che possono essere staccati generalmente con forte sovraccarico. In siti localizzati, in particolare sui pendii più ripidi e alle esposizioni settentrionali, non si esclude che il distacco possa avvenire al passaggio del singolo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo Valanghe da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo valanghe 2 (moderato) per accumuli da vento in quota. Sopra i 1900-2000 m in particolare nelle esposizioni settentrionali è possibile localmente il distacco di lastroni in genere con forte sovraccarico“: lo rileva il bollettino valanghe del Friuli Venezia Giulia. “Sui pendii molto ripidi, in prossimità di creste e forcelle, non si esclude che il distacco possa ancora avvenire al passaggio del singolo ...