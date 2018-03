Usare i big data per curare un tumore

Prezzi dei biglietti per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago - al via la prevendita con Radio 105 su Ticketone : come Usare il codice : I biglietti per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago sono disponibili da oggi martedì 9 gennaio in prevendita in esclusiva con Radio 105. Si terrà il prossimo 28 aprile il grande concerto di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago a Milano, prima tappa della nuova tournée Non Abbiamo Armi Tour. In quell'occasione, Ermal Meta presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album Non Abbiamo Armi, in uscita il 9 febbraio, e che sarà ...