Usa | Wp | Trump pronto a rimuovere McMaster

Usa - la Brianza boccia i dazi del presidente Trump : «Strada pericolosa» : Il presidente americano Donald Trump si gioca la carta dei dazi, la Brianza per il momento sta a guardare ma la strada intrapresa è pericolosa. Le imposizioni su acciaio e alluminio fanno discutere: ...

Usa : "Wsj" - Trump studia nuove misure contro la Cina per 30 mld di dollari : Secondo un funzionario della Casa Bianca, le misure sono la prossima parte di una politica commerciale volta a ridurre l'enorme deficit commerciale degli Stati Uniti. Le misure, che dovrebbero essere ...

Usa : Kudlow prossimo consigliere economico Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Usa : Trump caccia Rex Tillerson - Pompeo nuovo Segretario Stato (14 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Usa, Trump caccia anche Rex Tillerson, Mike Pompeo è il nuovo Segretario di Stato, Gina Haspel prima donna alla guida della Cia (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Trump : 'UE abbassi i dazi sulle merci Usa' : A tale proposito, Larry Kudlow, ex collaboratore di Ronald Reagan e oggi consulente esterno della Casa Bianca, parla di una strategia del presidente americano, mutuata dal mondo del business, per ...

Usa - la verità sui dazi di Trump E' caos nel Partito Repubblicano Perdita di 146.000 posti di lavoro : “Donald Trump ha fatto il più grande sbaglio della sua presidenza”. Così tuonava l'editoriale del Wall Street Journal mentre commentava l'ordine del 45esimo presidente di imporre dazi di 25 percento sull'acciaio e 10 percento sull'alluminio. La Casa Bianca... Segui su affaritaliani.it

Usa - Trump caccia Tillerson : al suo posto il «falco» Pompeo - ex capo Cia : L’attuale direttore della Cia assumerà l’incarico di segretario di Stato. «Importante garantire una transizione tranquilla», ha detto Tillerson Gina Haspel, prima donna prima donna ai vertici dei servizi segreti americani.

Usa : "Nyt" - con Pompeo una politica estera che si addice alla visione del presidente Trump : Washington, 13 mar 22:34 - , Agenzia Nova, - L'improvviso licenziamento del segretario di Stato Rex W. Tillerson lascia spazio ad un vero credente del motto "America First" del presidente... , res,

Trump – Tillerson - l’amore mai nato tra il presidente Usa e l’uomo dell’establishment (che gli dava del “coglione”) : La notizia del licenziamento ha raggiunto Rex Tillerson durante un viaggio di lavoro in Nigeria. Come ha detto un suo portovoce, il segretario di stato “non ne sapeva nulla”. La stessa sorpresa è stata manifestata, nelle ultime ore, da molti funzionari del Dipartimento di Stato e delle agenzie che si occupano di sicurezza nazionale. Sorprende quindi la tempistica dell’allontanamento di Tillerson; certo non la sostanza. Da tempo, molti mesi, si ...

Usa : Wsj - silurato anche assistente speciale Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna : Rivoluzione nell'amministrazione americana con l''avvicendamento "deciso dal presidente in persona". Tillerson non conosce le ragioni del suo licenziamento: era intenzionato a continuare il suo mandato per seguire "i progressi cruciali in tema di sicurezza nazionale".

Usa - Trump caccia Tillerson : al suo posto il «falco» Pompeo - ex capo Cia : Le differenze di vedute, a livello di politica internazionale , sono state in effetti molte. A partire dall'Iran e dalla Corea del Nord: Tillerson ha invano invitato a più riprese il presidente ad ...

Usa - Trump firma la realtà dei dazi doganali : esenti Messico e Canada Video : Lo scorso 8 marzo, una nuova misura protezionista per l'economia americana è diventata realta': i dazi doganali sulle importazioni di alluminio e acciaio. Il presidente #USA, Donald #Trump, ha firmato i relativi documenti che ufficializzano dazi doganali del 25% per l'importazione di acciaio e del 10% per le importazioni di alluminio. A presenziare, durante l'atto pubblico, vi erano anche i due segretari al commercio e al tesoro, Wilbur Ross e ...

Usa - Trump innesca il domino : silurato il segretario di Stato Tillerson - al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna : Usa, Trump innesca il domino: silurato il segretario di Stato Tillerson, al suo posto Mike Pompeo | Alla Cia arriva una donna Donald Trump caccia Rex Tillerson. Il posto di segretario di Stato sarà preso dal direttore della Cia, Mike Pompeo. Alla Cia arriva invece Gina Hapsel, è la prima donna Alla guida dell’agenzia Continua […] L'articolo Usa, Trump innesca il domino: silurato il segretario di Stato Tillerson, al suo posto ...