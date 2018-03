USA - sale oltre le attese la fiducia consumatori Michigan : In aumento la fiducia dei consumatori USA nel mese di marzo, che risulta anche migliore delle aspettative. Secondo i dati preliminari elaborati dall' Università del Michigan , l'indice del sentiment ...

Pallamano : a Salerno le azzurre pareggiano 24-24 contro gli USA - sabato si replica : Si è chiusa sul 24-24 la prima delle due amichevoli tra la Nazionale italiana di Pallamano femminile e la controparte degli Stati Uniti, in quello che è un suggestivo confronto di preparazione verso la terza e la quarta giornata del girone di qualificazione agli Europei 2018, in cui le azzurre affronteranno la Slovacchia. La sfida ha visto un iniziale dominio delle ragazze a stelle e strisce, trascinate da Jence Rhoads, autrice di 9 reti, con le ...

“GerUSAlemme sia il Comune di tutti. Io palestinese mi candido sindaco” : Gerusalemme è una città dove il tempo ha le sue misure. E’ apparentemente immobile come la pietra chiara di cui sono fatte le sue case, eppure ha una straordinaria e imprevedibile capacità di cambiare e far cambiare le cose. ...

Sale : gli italiani ne USAno troppo - ecco 5 trucchi per ridurne il consumo : Gli italiani assumano troppo Sale: l’Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda un consumo massimo di 5 grammi al giorno di Sale, corrispondenti a circa 2 grammi al giorno di sodio, mentre le donne ne consumano 8 grammi in media e gli uomiini 10 grammi. Dal 12 al 18 marzo si svolgerà la Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di Sale, promossa dalla World Action on Salt & Health (WASH), ...

GerUSAlemme - gaffe USA. La nuova ambasciata? Sarà nei territori occupati : New York Quest'ambasciata non s'ha da fare. A circa due mesi dal previsto trasferimento della rappresentanza americana da Tel Aviv a Gerusalemme, come voluto dal presidente Donald Trump, gli Usa incappano in una clamorosa gaffe: il terreno sul quale dovrebbe trovarsi il complesso diplomatico non rientra completamente in territorio israeliano. Una parte, come rivela il New York Times, attraversa infatti la zona conosciuta come ...

Maratona di GerUSAlemme tra i vecchi e i nuovi quartieri : ... i partecipanti, i residenti, i visitatori avranno l'opportunità di partecipare a una serie di eventi lungo il tracciato della gara, comprese attività sportive e spettacoli. Una delle stazioni ...

USA : Trump vede Netanyahu - forse a GerUSAlemme per ambasciata :

Anche per il Guatemala GerUSAlemme è la capitale d'Israele. Oggi Netanyahu dal 'vero amico' Trump : Oggi invece Netanyahu incontrerà Trump, definito "un vero amico" da quando, un volta insediato alla Casa Bianca, ha adottato una politica di sostegno incondizionato a Israele e al suo governo. I due ...

Anche per il Guatemala GerUSAlemme è la capitale d'Israele. Oggi Netanyahu dal "vero amico" Trump : Il Guatemala ha deciso di seguire gli Usa nel riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha detto, secondo i media israeliani, il suo presidente Jimmy Morales in un intervento all'Aipac, l'associazione Usa pro Israele, proprio nel giorno in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontra a Washington il presidente americano Donald Trump.Morales ha Anche spiegato che l'ambasciata dello Stato centroamericano si muoverà ...

M5S - Fioramonti e il caso Israele : 'GerUSAlemme? Chiamerò l'ambasciata' : Professore, ha chiamato l'ambasciatore di Israele? 'La questione riportata nei giornali si riferisce ad un incontro sulla governance dell'acqua in Africa dove ero stato invitato come relatore e a cui ...

SANTO SEPOLCRO/ GerUSAlemme : la Basilica è stata riaperta dopo tre giorni di chiusura : Ha riaperto stamane alle 4 di mattina la Basilica del SANTO SEPOLCRO a Gerusalemme, chiusa per tre giorni per protesta contro la decisione del governo di tassare le proprietà cristiane(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Israele cede sulle tasse - riaperto il Santo Sepolcro a GerUSAlemme : La Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme ha riaperto oggi dopo tre giorni di chiusura per protesta contro la richiesta di tasse arretrate da parte del municipio di Gerusalemme e la discussione di una legge sull'esproprio dei terreni venduti dalle Chiese ai privati.Il contrasto tra le Chiese cristiane e Israele si è sbloccato dopo che l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu, d'intesa con il sindaco della città Nir Barkat, ha ...