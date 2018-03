Usa lo smartphone per 20 ore consecutive | le si formano dei coaguli di sangue nel cervello

Hold - l'app che ti paga per non Usare lo smartphone : Nata in Norvegia, si sta diffondendo in Gran Bretagna. Si avvia il software e parte un timer. E più il tempo passa, più lo studente accumula punti: uno ogni...

Hold : la App che paga chi non Usa lo smartphone : La necessità di una disintossicazione dal mondo social e dall'esigenza di essere sempre connessi sembra provenire da più parti. Il dibattito sul tema è molto caldo: nei giorni scorsi due importanti ...

La tenda per Usare smartphone e tablet anche nella doccia : (Foto: Screenholder) smartphone e tablet ormai si insinuano nella nostra quotidianità praticamente in ogni occasione — al ristorante durante un appuntamento a due, in spiaggia, al cinema — eppure da luoghi sacri come la cabina della doccia erano rimasti finora relativamente lontani. Ebbene, uno degli ultimi avamposti liberi dalle interferenze di smartphone e tablet sta per capitolare con l’arrivo di Screenholder, una tenda per doccia in ...

Hold - l'app che ti paga per non Usare lo smartphone : Nata in Norvegia, si sta diffondendo in Gran Bretagna. Si avvia il software e parte un timer. E più il tempo passa, più lo studente accumula punti: uno ogni...

Hold - l'app che ti paga per non Usare lo smartphone : Nata in Norvegia, si sta diffondendo in Gran Bretagna. Si avvia il software e parte un timer. E più il tempo passa, più lo studente accumula punti: uno ogni...

Hold - l'app che ti paga per non Usare lo smartphone : Nata in Norvegia, si sta diffondendo in Gran Bretagna. Si avvia il software e parte un timer. E più il tempo passa, più lo studente accumula punti: uno ogni...

Hold - l'app che ti paga per non Usare lo smartphone : Nata in Norvegia, si sta diffondendo in Gran Bretagna. Si avvia il software e parte un timer. E più il tempo passa, più lo studente accumula punti: uno ogni...

Mercato smartphone come auto - cresce l'Usato : entro il prossimo anno si allunghera' a 33 mesi , quasi tre anni, dai 23 mesi del 2014 3 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Usare smartphone con una mano : le migliori app : Nonostante debbano essere portatili e facilmente utilizzabili, negli ultimi anni le dimensioni degli smartphone sono aumentate, passando dai vecchi canonici 4″ agli ormai più diffusi 5.5″, un bel vedere per gli occhi ma una tortura per chi deve utilizzarli senza che madre natura gli abbia consegnato le mani di Gianni Morandi. Tralasciando gli impedimenti fisici, su cui si può fare poco o niente se non acquistare un device più ...

Mercato smartphone - Usato è in crescita : ANSA, ROMA, 2 MAR Nel Mercato degli smartphone, come in quello delle auto, va sempre di più l'usato. Secondo un'analisi di Counterpoint research, riportata dal Wall Street Journal, nel mondo 1 cellulare su 10 è 'ricondizionato' e il ciclo di vita dei dispositivi entro il prossimo anno si allungherà a 33 mesi , quasi tre anni, dai 23 del 2014. 'L'attuale Mercato degli smartphone ...

WSJ : 'Il mercato degli smartphone di fascia alta Usati/ricondizionati sta crescendo' : ... ma questi terminali sono comunque una fonte di entrate considerevoli attraverso download di app, sottoscrizioni di servizi streaming e altri flussi di entrate collegati. Tra l'altro, un nuovo report ...

Passare a Samsung Galaxy S9 e S9+ : supervalutazione smartphone Usato o iPhone fino a 450 euro : Samsung supervaluta il vostro smartphone android o Apple iPhone usato fino ad un valore di 450 euro da permutare sul prezzo ufficiale di listino dei Galaxy S9 e S9+.Oggi sono stati annunciati i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ durante un evento pre MWC 2018, due dispositivi che non puntano a cambiare il design dei precedenti modelli Galaxy S8 ma migliorano l’hardware e sopratutto la multimedialità.Se non vi siete già in formati, potete farvi ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ : supervalutazione smartphone Usato o iPhone fino a 450 euro : Samsung supervaluta il vostro smartphone android o Apple iPhone usato fino ad un valore di 450 euro da permutare sul prezzo ufficiale di listino dei Galaxy S9 e S9+.Oggi sono stati annunciati i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ durante un evento pre MWC 2018, due dispositivi che non puntano a cambiare il design dei precedenti modelli Galaxy S8 ma migliorano l’hardware e sopratutto la multimedialità.Se non vi siete già in formati, potete farvi ...

Uno studio condotto da Motorola ci conferma che gli smartphone vengono Usati più del dovuto : Quando l'attaccamento al proprio smartphone dà vita ad un vero problema? A tale interrogativo ha deciso di rispondere il team di Motorola. Scopriamolo insieme L'articolo Uno studio condotto da Motorola ci conferma che gli smartphone vengono usati più del dovuto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.