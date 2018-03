Uomini e Donne puntata 16 marzo 2018 trono over diretta | Tina vs Gemma

“Tina vattene!”. Trono Over : guai per la Cipollari. Un eccesso di rabbia e di acredine incontrollabili stanno segnando il destino dell’opinionista di Uomini e Donne. Il suo comportamento nei riguardi di Gemma Galgani è diventato intollerabile : “È meglio se te ne resti a casa…” : Gelosie, antipatie e desiderio di primeggiare. Si può riassumere così il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne. entrata illo tempore come corteggiatrice, è poi passata al ruolo di tronista. Non avendo trovato il vero amore, ma avendo incontrato il favore del pubblico, la vamp di Ronciglione è poi traslata come una Madonna sullo scranno degli opinionisti e ormai sono anni che dice la sua sulle pene d’amore dei vari personaggi ...

“Sta con la figlia di Staffelli”. Uomini e Donne - il super-gossip. L’ex corteggiatore Alessandro Basile ruba il cuore di Rebecca. A proposito? L’avete mai vista : 19 anni e un fisico pazzesco : Alessandro Basile è stato uno dei corteggiatori più amati di ”Uomini e Donne”. Aveva deciso di partecipare al programma condotto da Maria De Filippi per provare a conquistare Rossella Intellicato, ma il suo fascino, il suo essere misterioso e il suo carattere non hanno fatto breccia nel cuore della tronista che, dopo pochi mesi, ha lasciato il suo trono senza fare la scelta finale. La vita di Alessandro Basile è andata avanti ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over : nuove conquiste per Giorgio Manetti e Sossio Aruta? (16 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 16 marzo 2018 in onda la terza parte del Trono Over. nuove conoscenze per Giorgio Manetti e Sossio Aruta? Ancora scontri in studio...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:55:00 GMT)

Uomini e Donne. Gemma Galgani e il fisico perfetto a 68 anni : ecco il suo segreto : Come fa Gemma Galgani ad essere sempre in perfetta forma? Qual è la dieta che segue? A 68 anni riesce ancora a sfoggiare un corpo invidiabile. Ma come fa? La protagonista del trono over di Uomini e ...

DONATELLA LOPAR/ Uomini e Donne : continua la conoscenza con Tomas? : Al trono over di Uomini e Donne la personal trainer DONATELLA LOPAR sta frequentando Tomas Fierro. Come sta procedendo la conoscenza tra dama e cavaliere?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:40:00 GMT)

SOSSIO ARUTA/ Uomini e Donne : Ida Platano pensa ancora al calciatore? : SOSSIO ARUTA è senza dubbio uno dei personaggio più discussi del trono over di Uomini e Donne. Il calciatore però è spesso criticato per le sue brevi frequentazioni.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:39:00 GMT)

Giorgio Manetti/ Uomini e Donne : il cavaliere lascerà il programma come Anna Tedesco? : Al trono over di Uomini e Donne si continua a parlare della presunta relazione tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco. La dama ha deciso di lasciare il programma, cosa farà il Gabbiano?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:38:00 GMT)

Uomini e Donne - Angela Caloisi e Paolo Crivellin pronti alla convivenza? : Angela Caloisi, amatissima protagonista dell'ultima stagione di Uomini e Donne, scelta da Paolo Crivellin, si sta godendo i primi mesi da fidanzata ufficiale, consapevole di aver preso la decisione giusta per il suo futuro sentimentale: L’esterna determinante penso sia stata quella a Torino, quando sono andata da lui a chiarirci dopo una lite. E ritrovarsi è stato bellissimo. Torino è stata la prima tappa del nostro amore, l’inizio del ...

La figlia di Valerio Staffelli si è fidanzata con un ex di Uomini e Donne : Gossip Uomini e Donne: Rebecca Staffelli e Alessandro Basile stanno insieme Nuova coppia nel mondo dello spettacolo: si tratterebbe di quella formata da Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli storico inviato di Striscia la notizia, e Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e ...

Uomini e Donne gossip : Alessandro Basile e la figlia di Valerio Staffelli stanno insieme : gossip Uomini e Donne: Rebecca Staffelli e Alessandro Basile stanno insieme Nuova coppia nel mondo dello spettacolo: si tratterebbe di quella formata da Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli storico inviato di Striscia la notizia, e Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché migliore amico di Francesco Monte. A svelare la novità è […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Alessandro Basile e la figlia di Valerio ...

Uomini e Donne news - Nicolò Ferrari si difende : dura risposta alle critiche : news Uomini e Donne, Nicolò Ferrari: le parole su Nilufar e la risposta alle critiche Nicolò Ferrari ha rilasciato un’intervista al nuovo magazine di Uomini e Donne. Il corteggiatore del Trono Classico ha svelato alcuni particolari che hanno fatto sì che si dichiarasse per Nilufar Addati. Il giovane ha poi avuto alcune parole anche nei […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicolò Ferrari si difende: dura risposta alle critiche proviene ...

Uomini e Donne - Nicolò Brigante e Marta : esterna con effetti speciali : Uomini e Donne Nicolò Brigante beccato in Sicilia insieme a Marta: romantica esterna Nicolò Brigante si avvicina sempre di più alla scelta. Il tronista di Uomini e Donne sta infatti svolgendo le ultimissime esterne con le sue corteggiatrici. Le fan del Trono Classico sono tornate a segnalare nuovi e inaspettati particolari. Il blog Il Vicolo […] L'articolo Uomini e Donne, Nicolò Brigante e Marta: esterna con effetti speciali proviene da ...

Uomini e Donne anticipazioni : cosa succederà tra Ida e Riccardo oggi : Ida Platano: la decisione su Riccardo a Uomini e Donne Non c’è pace per Ida Platano a Uomini e Donne. La dama di Brescia arrivata nel Trono Over da pochi mesi è diventata subito una delle protagoniste del segmento senior della trasmissione, catalizzando l’attenzione del pubblico attento di Canale5. oggi a Uomini e Donne Ida e Riccardo torneranno protagonisti nel salotto di Maria De Filippi. La settimana nel talk dei sentimenti ...