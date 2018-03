Uomini e Donne | Nicolò Brigante e Marta | esterna con effetti speciali

Uomini e Donne anticipazioni : cosa succederà tra Ida e Riccardo oggi : Ida Platano: la decisione su Riccardo a Uomini e Donne Non c’è pace per Ida Platano a Uomini e Donne. La dama di Brescia arrivata nel Trono Over da pochi mesi è diventata subito una delle protagoniste del segmento senior della trasmissione, catalizzando l’attenzione del pubblico attento di Canale5. oggi a Uomini e Donne Ida e Riccardo torneranno protagonisti nel salotto di Maria De Filippi. La settimana nel talk dei sentimenti ...

Uomini e Donne puntata 16 marzo 2018 trono over : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne puntata 16 ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani e la confessione su suo padre : "È stato lui a..." (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Gemma Galgani parla del suo passato, dei lavori svolti e svela un retroscena su suo padre: "È stato lui a...."(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Lorenzo Riccardi beccato un’altra ragazza? La verità del corteggiatore (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico e news: Lorenzo Riccardi beccato con una ragazza. Il corteggiatore svela la verità mentre Giordano sale in pole per la scelta di Nilufar Addati.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Marco Firpo assente al trono over - il drammatico motivo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su ''#Uomini e Donne'', il dating show pomeridiano di Canale 5, che ha appena annunciato Gemma Galgani possibile nuova opinionista [Video] del trono classico. In questo articolo scoprirete il motivo dell'assenza di Marco Firpo, il cavaliere dalla lunga chioma bionda nel parterre maschile del trono over. gossip ''Uomini e Donne'': Marco Firpo assente dal trono over Brutte notizie per Marco Firpo, ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 16 marzo 2018 : Anna Tedesco abbandona la trasmissione! : Tina Cipollari litiga aspramente con la signora Elsa, colpevole di essersi schierata dalla parte di Gemma Galgani. Parte la sfilata delle dame, ma prima del suo inizio, Anna Tedesco abbandona la trasmissione! Uomini e Donne: si parte con la sfilata, ma Anna Tedesco ancora prima, abbandona la trasmissione! La terza parte di Uomini e Donne Over inizia con la discussione tra Tina Cipollari e la signora Elsa. L’opinionista prende di mira ...

Ida e Riccardo/ Uomini e Donne : il passato del cavaliere - i fans chiedono chiarezza : Nella puntata di oggi, giovedì 15 marzo, del trono over di Uomini e Donne la dama Ida Platano rivelerà di avere una confessione da fare a Riccardo Guarnieri. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 20:00:00 GMT)

Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Lorenzo Riccardi (VIDEO) : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne nei guai? La segnalazione E’ ormai da qualche mese che è iniziato il Trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. E le due troniste di Uomini e Donne hanno iniziato immediatamente a contendersi i corteggiatori, tra i quali Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo ha fatto molto discutere i fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi perchè per mesi si è dischiarato confuso, non ...

“Vado via!”. Uomini e Donne : tragedia nera. Al centro di nuovo Giorgio Manetti - ma Gemma non c’entra nulla : la dama che sta impazzendo (a sorpresa) è un’altra. Questa volta proprio lei è finita nel mirino e la spiata alla redazione l’ha messa con le spalle al muro : “Falsa - bugiarda” : A Uomini e Donne, soprattutto al trono over, non mancano i colpi di scena. in questi ultimi giorni sono andate in onda della puntate che stanno facendo molto rumore e tocca vedere se è per nulla. Questa volta nel mirino è finita Anna Tedesco che ha subito le accuse di Federica, un ex dama del programma di Maria De Filippi. in particolare, la redazione ha ricevuto un’interessante segnalazione in cui la donna ha avuto qualcosa di ...

“La doppia vita di Gemma Galgani”. Di giorno in tv - ma la notte… La dama di Uomini e Donne è stata pizzicata proprio così - mentre meno se lo aspettava. Ovviamente - si è aggiudicata la copertina e a vederla così non sembra lei. I fan sono rimasti allibiti : Tutti la conosciamo come ‘dama di punta’ del trono over, Gemma Galgani da anni calca le scene di Uomini e Donne in un anelito infinito nei riguardi di Giorgio Manetti. In trasmissione si è decisamente fatta notare per il suo temperamento molto appassionato, ma da qualcuno viene giudicata infantile ed esagerata. Naturalmente parliamo di Tina Cipollari che non la può proprio vedere e non perde occasione per farle notare quanto ...

Trono Over Uomini e Donne - pesanti accuse contro Anna : la Tedesco risponde : Uomini e Donne, Anna Tedesco sotto accusa: la reazione della dama del Trono Over Ieri ed oggi sono andate in onda delle inaspettate puntate del Trono Over. Anna Tedesco è finita nuovamente sotto accusa. Questa volta a prendersela con la dama di Uomini e Donne è stata Federica, ex partecipante della trasmissione. La redazione di […] L'articolo Trono Over Uomini e Donne, pesanti accuse contro Anna: la Tedesco risponde proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE OGGI / Video - Trono Over : Anna e Giorgio insieme? I dubbi di Gemma aumentano (15 marzo) : UOMINI e DONNE, OGGI 15 marzo 2018 in onda la seconda parte del Trono Over. Lite tra Gianni Sperti e Anna Tedesco; Ida Platano ancora furiosa per Riccardo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:30:00 GMT)

Uomini e Donne - al Trono Over Giorgio e Anna con le ore contate. E Gemma perde i corteggiatori : Al Trono Over di "UominieDonne" ore contate per Giorgio Manetti e Anna Tedesco , mentre Elsa ruba i corteggiatori a Gemma , Ida dà la caccia alla lepre Riccardo , i sacri lombi di Valter non ardono ...