Un’auto ha investito un gruppo di persone vicino alla colonia israeliana di Mevo Dotan

Trascinata centinaia di metri da Un’auto pirata in centro a Torino - morta. È caccia all’investitore : Una donna è stata investita e uccisa questa mattina, giovedì 1 febbraio, da un automobilista pirata in corso Moncalieri, all’altezza della Gran Madre: nel pieno centro di Torino. La vittima è stata travolta e Trascinata per almeno trecento metri: sull’asfalto le tracce partono dal controviale di corso Fiume e proseguono in corso Moncalieri arrivan...