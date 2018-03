Un tunnel di lava nelle viscere della Terra visualizzato in 3d

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ci troviamo nella Cueva de los Verdes, grotta vulcanica sull’isola di Lanzarote, una delle più ampie del suo genere. Si tratta di un traforo di oltre otto chilometri scavato dall’impetuoso flussosotto la superficie. Oggi, grazie al progetto Pangaea dell’Agenzia spaziale europea, incentrato sulle questioni legate alla geologia, possiamo visualizzarne un’affascinante ricostruzione in 3d. Realizzata grazie alla collaborazione tra un team di ricercatori dell’Università di Lanzarote e l’Università di Padova, la mappa è realizzata con un altissimo livello di dettagli. La tecnica impiegata dagli scienziati potrebbe rivelarsi molto utile a studiare non solo il territorio in questione ma anche altri tipi di strutture sotnee, magari (un giorno) anche quelle di altri pianeti del Sistema solare. (Esa) Undiin ...