Un teaser anticipa il reveal del nuovo Oddworld?

(Di venerdì 16 marzo 2018)Inhabitants, lo studio di sviluppo salito alle cronache per aver portato sul mercato i numerosi capitoli della serie, ha pubblicato oggi sul proprio canale YouTube un breve, che da appuntamento alla settimana prossima per quello che dovrebbe essere ildella nuova apparizione del franchise.Come riporta PlayStation Lifestyle, ilsi apre con la criptica frase "Explore His Origins", esplora le sue origini, e con alcuni artwork del protagonista di. Il video fissa la data del 20 marzo 2018, che coinciderà presumibilmente con quella dell'annuncio di: Soulstorm. Soulstorm era stato annunciato come ilcapitolo della serie, e dopo un lungo periodo di silenzio sembra cheInhabitants abbia finalmente qualcosa da dire su questo sequel.Che ne pensate delpubblicato dagli sviluppatori? Quale tipo di annuncio vi aspettate ...