Un remake del primo Devil May Cry? Hideki Kamiya sarebbe interessato

Bluepoint Games : i maestri del remake preferiscono un "approccio nativo" rispetto al checkerboarding : Considerando il curriculum e i risultati eccelsi raggiunti con il remake per PS4 di Shadow of the Colossus i ragazzi di Bluepoint Games possono meritarsi l'appellativo di maestri del remake e di veri e propri esperti in ambito prettamente grafico e tecnico.Proprio per questo motivo i dettagli condivisi con il Digital Foundry dal presidente e co-proprietario dello studio, Marco Thrush, non possono che incuriosire. Si parla di 4K, di qualità ...

Il giustiziere della notte - un remake brutale e imperdibile : A quarantaquattro anni dal cult di Michael Winner, Il giustiziere della notte torna a seminare morte nell’atteso remake di Eli Roth. Interpretato da Bruce Willis, Vincent D’Onofrio ed Elisabeth Shue, Il giustiziere della notte racconta la storia di Paul Kersey (Bruce Willis), un chirurgo segnato da una rapina finita nel peggiore dei modi. Dopo aver […] L'articolo Il giustiziere della notte, un remake brutale e imperdibile proviene da ...

Il corvo : Sony svela la data della distribuzione del remake con Momoa : Momoa avrà la parte di Eric Draven che ritorna dal mondo dei morti assumendo l'identità del corvo per vendicare l'omicidio della moglie in modo che la sua anima possa finalmente riposare in pace. La ...

Point Break : trama - cast e curiosità del remake del film cult del 1991 : Versione riveduta e aggiornata alla contemporaneità dell’omonima pellicola indipendente sottilmente antisistema a suo tempo diretta dal premio Oscar Kathryn Bigelow, questo Point Break spettacolare, ipertrofico e paesaggisticamente stupendo viene trasmessa su Italia Uno a partire dalle 21.25 lunedì 26 febbraio. Point Break: il trailer Point Break: la trama Johnny Utah è un ex atleta di sport estremi che ha finito la sua carriera a ...

Age of Empires : Definitive Edition - il remake in 4k del celebre strategico Microsoft disponibile da oggi sul Windows Store : A oltre 20anni dal lancio e dopo un accurato “restyling”, arriva oggi sul Windows Store il tanto atteso “Age of Empires: Definitive Edition“. La riedizione dello storico strategico di Microsoft da ai fan la possibilità di rivivere l’esperienza del titolo originale con alcune “modernizzazioni” offrendo oltre 40 ore di campagne aggiornate (incluse quelle dell’espansione Rise of Rome), grafiche ...

Incarico a una società della Daimler - Per il remake della Defender - 200 ingegneri tedeschi : Va avanti il progetto del milionario inglese Jim Ratcliffe, a capo dellazienda petrolchimica Ineos, per riportare in vita la mitica Defender, uscita di produzione nel 2016. Secondo quanto riporta Automotive News, avrebbe assegnato lIncarico di ingegnerizzazione della fuoristrada, ispirata alliconico modello della Land Rover, ma non approvata dalla Casa inglese, a una società tedesca, nellorbita Daimler Mercedes-Benz. Secondo un comunicato della ...

Il remake di Shadow of the Colossus vende il 73% in più dell'originale ed è al primo posto nella classifica UK : Il fatto che Shadow of the Colossus (avete letto la nostra guida) sia un capolavoro è un fatto appurato e impossibile da negare. L'accoglienza riservata al remake pubblicato su PS4 non può, tuttavia, non stupire per due dati indubbiamente curiosi: i voti e le vendite.Avevamo già sottolineato come il lavoro di Bluepoint Games avesse ottenuto delle valutazioni superiori al gioco originale e ora ci troviamo di fronte a un altro confronto che premia ...

Il mistero delle Monete d'Oro del remake di Shadow of the Colossus ha una soluzione : Il remake di Shadow of the Colossus (la nostra guida vi svela come sconfiggere ogni singolo colosso) non è solo una dimostrazione della straordinaria cura e abilità dei ragazzi di Bluepoint Games ma è anche un titolo che ci permette di (ri)scoprire i misteri della fantastica opera di Fumito Ueada e Team ICO.Come vi avevamo segnalato alcuni giorni fa, questo remake ospita un nuovo mistero, un collezionabile che è stato ribattezzato Gold Coins e ...

Gli sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus dedicano un video ai fan : Il remake di Shadow of the Colossus è finalmente disponibile per tutti i giocatori su Playstation 4: il titolo è una riedizione dell'omonimo capolavoro di Fumito Ueda datato 2005 e rappresenta un'occasione imperdibile, per chi non l'avesse mai giocato, per recuperare una perla assoluta della storia videoludica. In queste ore gli sviluppatori del remake, i ragazzi di Bluepoint Games, hanno pubblicato un video dedicato ai fan. La clip è ...

Gli sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus alla ricerca di figure professionali per il prossimo remaster di un titolo classico : Bluepoint Games, il celebre studio famoso per il suo lavoro di rimasterizzazione impeccabile su titoli classici, è lo stesso dietro all'apprezzatissimo remake di Shadow of the Colossus, titolo del quale vi abbiamo proposto la nostra guida. Ebbene, stando alle ultime notizie emerse, sembra che la compagnia sia al lavoro sul remake di un altro classico.Come segnala Gamingbolt, in rete è spuntato un nuovo annuncio di lavoro con il quale Bluepoint ...

Il nuovo trailer del remake di Shadow of the Colossus è dedicato alla storia : Il 6 febbraio i fan del capolavoro per PS2, Shadow of the Colossus, potranno finalmente mettere mano all'atteso remake per PS4 e PS4 Pro. Del titolo ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione, ora è tempo di tornare a vedere in azione il gioco nel nuovo video condiviso da Sony Interactive Entertainment.Come segnalano i colleghi di VG247, il nuovo trailer di Shadow of the Colossus per PS4 è dedicato alla storia, che vede il giovane ...

Il ritorno di Shadow of the Colossus nei voti della critica internazionale : quando il remake supera l'originale : Sono anni in cui si discute con una certa insistenza dell'utilità di remaster di dubbia qualità ma anche anni in cui i ragazzi di Bluepoint Games fanno scuola riportando in vita con un'abilità impressionante grandi nomi del passato del mondo PlayStation. In attesa dell'uscita fissata al 6 febbraio le recensioni dedicate al remake di Shadow of the Colossus sono già online e delineano un prodotto di assoluta qualità.Dopo aver letto la nostra ...

Tomb Raider 3 fan remake : ecco il modello 3D di Lara Croft : Tomb Raider 3 ritorna con un fan remake realizzato in Unity Engine, riporta DSOgaming.Il team ha deciso di aggiornare il modello 3D di Lara e possiamo vederlo in nuovi screenshot.In questo remake Lara sarà estremamente agile e abile sia in combattimento corpo a corpo che a distanza. Potrà scalare edifici, scogliere e alberi. Il gioco include anche veicoli come una quad-bike, una bici sportiva, un UPV, un Kayak, snowboard, moto d'acqua, un ...

Il director dell'originale Resident Evil 2 ha piena fiducia nel remake : La celebre serie di Resident Evil è indubbiamente molto apprezzata dai giocatori, una serie che è ora giunta a Resident Evil 7, ovvero un titolo caratterizzato da importanti novità ma che come atmosfere sembra essere più simile ai primi episodi, se paragonato agli ultimi capitoli "più action".Molti fan di Resident Evil sono particolarmente affezionati al secondo storico capitolo e, come probabilmente saprete, Capcom ha già confermato lo sviluppo ...