Un posto al sole | intervista a MAX SCHIOPPA Ciro Pinaso

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 16 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 16 marzo 2018: Terrorizzato dai problemi che comporterebbe una convivenza a casa di Susanna (Agnese Lorenzini), Niko (Luca Turco) pensa ad una soluzione alternativa… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ha un difficile confronto con Rossella (Giorgia Gianetiempo), mentre Raffaele (Patrizio Rispo) tenta ancora una volta di convincere Diego (Francesco Vitiello) a non partire… Manovrato come ...

Un posto al Sole news : l’accusa di Lorenzo Crespi alla Rai : Non sono notizie buone, se vere, quelle che stiamo per darvi: “Un Posto al Sole sarebbe gestito dalla Camorra“. E’ questa l’accusa di uno dei protagonisti di qualche tempo fa della soap partenopea. A dirlo, infatti, è Lorenzo Crespi che denuncia il tutto alla vigilanza della televisione nazionale tramite un post su twitter. Crespi a Domenica Live A Domenica Live Lorenzo Crespi aveva già parlato delle sue difficoltà di ...

UN posto AL SOLE / Anticipazioni 15 marzo : la sorprendente proposta di Niko a Susanna : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 15 marzo: Susanna fa una proposta clamorosa a Niko riguardo il loro futuro insieme. Quale sarà la sua reazione?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:37:00 GMT)

Un posto al sole anticipazioni : SANDRO alza la voce - ROBERTO come reagirà? : In questi giorni le storie di Un posto al sole sono incentrate soprattutto sui delicati rapporti familiari del clan Giordano, ma da stasera (15 marzo) tornerà in prima linea anche la trama affaristica dei Cantieri. La scoperta di un documento sulla probabile dismissione del settore velistico condurrà infatti SANDRO ad una reazione inattesa e destinata a creare scompiglio… Eh sì: guidato ad arte dal “solito” zio Alberto ...

Un posto al Sole - anticipazioni puntate dal 19 al 23 marzo 2018 : Le anticipazioni sulle puntate della prossima settimana di Un Posto al Sole mostrano Vittorio che sta avvicinandosi sempre più ad Anita. Quest’ultima sta per scoprire una notizia che la sconvolgerà non poco. Raffaele è triste e solo, Diego è infatti partito e a lui si rivolgono gli amici per farlo sorridere. Sta arrivando intanto il giorno dedicato al papà, ma Andrea ha la netta sensazione che Alice non lo ricordi. Sarà vero? Un Posto al ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 19-23 marzo 2018 : Anita scopre la verità e scappa di casa! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018: Anita scopre di essere la figlia di Luca! Diego parte, Silvia smaschera Emanuele Anticipazioni Un posto al sole: Anita apprende una forte verità e reagisce malissimo! Diego saluta tutti e sceglie di partire! Momenti difficili per Elena! Freddezza tra Niko e Susanna! Silvia si accorge delle ambiguità di Emanuele Roversi! Si apre una ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 15 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 15 marzo 2018: Sandro (Alessio Chiodini) scopre un documento sulla possibile dismissione del settore velistico dei cantieri e ciò porta il ragazzo, con la complicità di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), a una reazione inattesa che potrebbe avere delle forti ripercussioni… Niko (Luca Turco) è in procinto di ricevere da Susanna (Agnese Lorenzini) una proposta del tutto ...

