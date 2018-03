Un libro per marzo

Siria - un libro per capire la guerra : Da quasi sette anni la Siria è travolta da una guerra che sta causando la peggiore catastrofe umanitaria degli ultimi decenni. Solo nel nord-est del paese sono oltre 1 milione e 500 mila le persone in ...

Coding per bambini : corsi e libro : Coding per bambini, Coding per tutti, anzi, perché oggi se ne parla sempre più frequentemente. Non è una questione di essere o di diventare nerd, imparare a programmare in informatica serve anche per imparare a ragionare o a migliorare i nostri processi logici, oppure a tenerli allenati al meglio con il passare degli anni. Se si tratta però dei primi anni di vita, visto che stiamo parlando di Coding per bambini, la questione è quella di ...

Aie : 65%sceglie il libro per l'argomento : 15.14 Un libro si sceglie per l'argomento per il 65% di 14-75enni. Un altro 35% indica nella fedeltà all'autore le ragioni della scelta.E'quanto emerge dall'indagine dell'Osservatorio Associazione Editori (AIE) sui consumi culturali realizzato con Pepe Research, presentato a Tempo di Libri,la Fiera internazionale dell'Editoria,fino a domani a Milano Seguono il consiglio di amici/parenti (26%),i social (10%),e solo dopo il consiglio del libraio ...

Noto. Mario Incudine e Pietrangelo Buttafuoco per inaugurare Volalibro : Largo anche alla scienza nella prima giornata di VolaLibro con la giornalista Letizia Davoli, vincitrice dell'edizione 2017 del premio giornalistico Cnai , Centro nazionale astroricercatori ...

Le date dell’instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary : L'instore tour di Valerio Scanu per il libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary inizierà il prossimo 15 marzo dal negozio Mondadori Megastore di Milano (Marghera) dove l'artista firmerà le copie ed incontrerà i fan alle ore 18.00. A seguire, l'instore tour di Valerio Scanu toccherà le principali città italiane per alcuni appuntamenti nelle librerie che vedono l'artista impegnato fino alla fine del mese di marzo. Il giorno 16, ...

Perle di giornalismo - dal libro 'Il curioso giornalista' di Mario Nanni : Mario Nanni, giornalista parlamentare da 40 anni, già capo della redazione politica dell' Ansa , raccoglie nel bel libro Il curioso giornalista. Come vestire le notizie , Media Books editore, alcune ...

"Il pastore perduto" - ecco un altro libro choc su Bergoglio : È facile ipotizzare che il giornalista possa riferirsi al capitolo ottavo di Amoris Laetitia, alle modalità di dialogo con il mondo protestante e a ulteriori 'svolte dottrinali' o singole azioni che ...

“Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli 2” - il nuovo libro sulle donne straordinarie : "C'erano una volta cento ragazze che hanno cambiato il mondo. Ora ce ne sono molte, molte di più"!Due anni fa, "Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli" uscì anche in Italia per la Mondadori conquistando ben cinquecentomila lettori, un milione nel mondo, un libro che nel giro di pochissimo tempo divenne un movimento globale e un simbolo di libertà. A colpire furono quelle favole dei giorni nostri dove, al posto di ...

Un viaggio alla scoperta della ricchezza del patrimonio floristico calabrese nel libro "Etnobotanica in Calabria' : Memoria orale e scienza indagate e mixate con rigore e intelligenza da professionisti di solida formazione, ma soprattutto mossi da una strenua passione per il proprio habitat. Nel libro, frutto di ...

‘Manhattan Beach’ - nuovo libro per Jennifer Egan : Alla vigilia dell'entrata nella Seconda Guerra Mondiale la New York degli anni Quaranta, come nella gran parte degli Stati Uniti, risuona di note musicali legate allo swing, con le big band che fanno tour attraverso tutto il paese. Le donne non hanno a disposizione prodotti di bellezza che siano all’altezza delle loro attese, comunque la cipria che applicano sul viso circondato da sopracciglia naturali, i capelli lunghi con delicate onde e ...

Fahrenheit 451 - un nuovo teaser per il film sul libro di Ray Bradbury : “Volete sapere cosa c’è all’interno di un libro fisico? La follia“: è questa la premessa che ci introduce, anche in questo nuovo teaser che potete vedere qui sopra, nel mondo di Fahrenheit 451 come l’aveva immaginato lo scrittore Ray Bradbury nel 1953. In queste nuove immagini vediamo invece come il regista Ramin Bahrani ha reinterpretato quell’universo narrativo in cui tutti i libri vengono messi al rogo per ...

"Scappo ché ciò prescia". Nuovo imperdibile libro di Gianni Marchesini : Nostalgico cronista di quel piccolo mondo antico che si attarda ad essere Orvieto, quando Gianni Marchesini intinge la sua penna nell'ironia restituisce il ritratto cittadino più godibile. Nelle ...

Nadia Toffa prima uscita pubblica per la presentazione del libro di Alessandro Milan : Non era la sua serata e lo sapeva bene Nadia Toffa che ha preferito non parlare di lei, del suo dolore e della sua forza, né a margine, né durante la prima presentazione di “Mi vivi dentro” (edizione DeA Planeta, in libreria dal 27 febbraio) il libro che Alessandro Milan ha dedicato alla moglie, Francesca Del Rosso, scomparsa un anno fa per un cancro. Vi aspetto tra sette giorni esatti. Con Nadia Toffa, Umberto Brindani e le letture ...