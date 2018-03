Un gioco da ragazze

vanityfair

: RT @Robidho: Ragazzi e ragazze di Cina, Marocco, Perù, Romania, Italia impegnati in realtà associative, si mettono in gioco per diventare p… - TeatroSocieta : RT @Robidho: Ragazzi e ragazze di Cina, Marocco, Perù, Romania, Italia impegnati in realtà associative, si mettono in gioco per diventare p… - elisabetta_baro : RT @Robidho: Ragazzi e ragazze di Cina, Marocco, Perù, Romania, Italia impegnati in realtà associative, si mettono in gioco per diventare p… - MarsigliadiIzzo : RT @SteCavallaro: 'Il porto fu il terreno di gioco della nostra infanzia. Avevamo imparato a nuotare tra I due forti. Prima o poi bisogna… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Da bambina prendevo le vecchie riviste di mia madre e ritagliavo le foto di scarpe e borse: giocavo a costruire un guardaroba da favola. In fondo, quello che faccio ancora oggi con il mio lavoro». Era un destino segnato quello di Elisabetta Barracchia, direttore e anima di Condé Nast MAGaccessory, un giornale tutto nuovo, con testi in italiano e inglese, e interamente dedicato al mondo degli accessori. In un anno tre uscite: dopo la prima, del 7 marzo, che ci conduce nel vivo delle collezioni primavera-estate, seguiranno quelle del 12 settembre e del 7 novembre – anche in abbinata ai numeri 37 e 45 di Vanity Fair e, all’estero, in abbinata ai numeri di Vogue Italia nei mesi di ottobre e novembre. «Ogni numero è una sorpresa», spiega Barracchia, che ha scelto («e questa è una vera novità») di mettere in copertina un artwork dell’illustratrice Laura Laine. «Per il prossimo ...