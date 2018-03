Un ex manager della Thyssen ha chiesto la grazia a Mattarella 

CINEMA : Claudia Filipponi - modella dell' Agenzia del manager Pescarese Antonio Moccia - approda sul grande schermo nel film "Sott - Abruzzo ... : L' Associazione Irpina "Noi con loro" nasce nel 1985 dalla volontà Anna Maria De Mita, in sinergia con persone con disabilità e coinvolte nel mondo del terzo settore. Con oltre 30 anni di battaglie ...

Scorporo della rete - manager e nodo dividendi. Genish svela la nuova strategia di Telecom : Appuntamento cruciale con il mercato, oggi, per la digiTim - la Tim in formato digitale - di Amos Genish. L'amministratore delegato chiamato da Vincent Bolloré a risollevare i destini della Telecom ...

Russiagate - si dichiara colpevole ex manager della campagna di Trump : Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori cheindagano sul Russiagate. La mossa di Gates ...

Russiagate - l’ex top manager della campagna elettorale di Trump Richard Gates si dichiara colpevole : Russiagate, l’ex top manager della campagna elettorale di Trump Richard Gates si dichiara colpevole Richard Gates ha ammesso di aver cospirato e aver mentito agli investigatori Continua a leggere L'articolo Russiagate, l’ex top manager della campagna elettorale di Trump Richard Gates si dichiara colpevole sembra essere il primo su NewsGo.

Russiagate - Richard Gates si dichiara colpevole. L'ex top manager della campagna elettorale di Trump : "Lo faccio per i miei figli" : Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori che indagano sul Russiagate. L'ammissione di colpevolezza viene letta come un forte segnale che Gates è pronto a collaborare per evitare una pena severissima.Gates ha annunciato che collaborerà con il procuratore speciale Robert Mueller. Il 45enne Gatee, già ...

Usa - Russiagate – l’ex vice manager della campagna elettorale di Trump Robert Gate si è dichiarato colpevole di cospirazione : Richard Gates, ex top manager della campagna elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di cospirazione e per aver mentito agli investigatori che indagano sul RussiaGate. Nelle scorse ore era trapelato sui media Usa l’intenzione di Gates di uscire velocemnte dall’indagine: “Nonostante il mio iniziale desiderio di difendermi con forza, ho cambiato idea: la realtà è che un lungo processo avrebbe un costo ed il circo ...

E i manager della Asl prenderanno la pagella : Sarà pubblicata oggi sul sito del Ministero della Salute la lista con ottocento nomi dei dirigenti, che d'ora in poi potranno "decadere" in base alle...

'Ho un male incurabile' - la confessione della top manager di Facebook Video : Nicola Mendelsohn, top manager di #Facebook in Europa, ha deciso di rendere pubblico il suo stato di salute. La donna da un anno è affetta da un cancro incurabile, il linfoma follicolare, che colpisce i globuli bianchi, e in modo lento si insinua nel corpo umano. La donna, che staziona ai massimi livelli dell'Industria Tecnologica in Inghilterra, è sposata con Lord Mendelsohn, politico laburista, con il quale ha avuto 4 figli. La sua ...

La lotta social della manager Facebook contro il linfoma follicolare - : Nicola Mendelsohn, 46 anni, ha raccontato della malattia e di aver deciso di "guardare e aspettare". Per non "sentirsi soli" ha aperto una pagina con cui entrare in contatto con altre persone con la ...

Nanni Bignami - il manager della scienza : il ricordo di Piero Angela al Senato : 'L'ho conosciuto come scienziato, bravissimo. Poi lo'ho avuto come collaboratore nei miei vari programmi dedicati alla scienza. Era uno che sapeva parlare molto bene. Ma è stato anche un mio amico: un uomo con una grande cultura e una grande presenza sullo schermo. Io chiedevo sempre alla regista quando si ...

Cavie umane - cade la prima testa : sospeso manager della Vw : cade la prima testa dopo il caso dei test su animali e essere umani che sta travolgendo l'industria dell'auto tedesca: Volkswagen ha sospeso Thomas Steg, responsabile del Gruppo per la sostenibilita' ...

I master della Bocconi per i manager sbarcano a Roma : L'Embawe, l'Executive Mba di Sda Bocconi che consente una formazione concentrata nel weekend, raddoppia e viene lanciato anche a Roma. Dopo il successo dell'edizione di Milano, partita a maggio 2016, ...

La proposta della senatrice Parente : un liceo digitale per formare manager : Roma – Un “liceo digitale” per formare giovani in grado di “maneggiare l’innovazione”. Questa è la proposta lanciata dalla senatrice Annamaria Parente, dichiarando quanto segue all’interno... L'articolo La proposta della senatrice Parente: un liceo digitale per formare manager su Roma Daily News.

MotoGp - Puig nuovo team manager della Honda : il team giapponese rischia adesso un doppio addio? : La Honda ha scelto Alberto Puig come sostituto di Livio Suppo: il nuovo team manager potrebbe però mettere a rischio il futuro di Pedrosa e Marquez in HRC E' stato annunciato ieri il sostituto di ...