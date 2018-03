Un chatbot che aiuta il medico a curarti

wired

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Si basa sulla conversazione, che è la fondamentale interazione tra pari. In più è veloce ed è un canale innovativo“. Queste le ragioni, secondo la Executive director Business operations & Digital strategy di MSD Italia Ilaria Catalano, alla base della nascita di MSD Salute. Si tratta di undedicato ad alcune patologie, aperto inizialmente ai medici ma ora anche ai pazienti. “Utilizziamo l’interfaccia di una chat e l’intelligenza artificiale, che legge il linguaggio naturale e fornisce delle risposte. Ovviamente, 24 ore su 24”, ha spiegato dal palco del Wired Health. I medici possono utilizzare questo strumento per avere informazioni e aggiornamenti su temi come l’immuno-oncologia, gli antibiotici, i vaccini contro il papillomavirus, il diabete e l’Alzheimer. E proprio questa ultima chat è stata aperta anche ai ...