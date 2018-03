Un calcio al Tempo – Meteo Stadio 29° Giornata

Pagelle/ Juventus Atalanta : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A recupero 26^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo all'Allianz Stadium nel recupero della 26^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Italia-Argentina - amichevole calcio : data programma - orario e tv. Come seguirla in tempo reale : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 23 MARZO: 20.45 Italia-Argentina

Italia-Inghilterra - amichevole calcio : data programma - orario e tv. Come seguirla in tempo reale : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 27 MARZO: 20.45 Inghilterra-Italia

Italia-Inghilterra - amichevole calcio : data programma - orario e tv. Come seguirla in tempo reale : Martedì 27 maggio si giocherà Italia-Inghilterra, amichevole di lusso in programma al Wembley Stadium di Londra. Nello storico impianto della capitale inglese, gli azzurri affronteranno i padroni di casa con l’obiettivo di iniziare al meglio il cammino dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. La nostra Nazionale ha giocato cinque incontri in questo storico impianto, vero e proprio tempio del calcio inglese che è stato rinnovato nel ...

Italia-Argentina - amichevole calcio : data programma - orario e tv. Come seguirla in tempo reale : L’Italia affronterà l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester in un’amichevole prima dei Mondiali. Gli azzurri se la dovranno vedere contro l’Albiceleste il prossimo 23 marzo: scontro di assoluto prestigio per la nostra Nazionale contro Messi e compagni. Quattro giorni dopo l’Italia sarà impegnata nuovamente in Inghilterra, ma al Wembley Stadium di Londra, per sfidare i padroni di casa in un’altra amichevole di lusso. I nostri ragazzi non ...

PAGELLE/ Inter-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Inter Napoli: Fantacalcio, i voti del big match di San Siro in Serie A (28^ giornata). Sfida di lusso tra i nerazzurri di Luciano Spalletti e la capolista del campionato(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Pagelle/ Genoa Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Pagelle Genoa Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A (28^ giornata). I rossoneri provavano a riscattare a Marassi il passo falso interno negli ottavi di Europa League(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 19:05:00 GMT)

Pagelle/ Juventus-Udinese (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Udinese: Fantacalcio, i voti della partita della 28^ giornata. Dopo l'impresa di Wembley i campioni d'Italia erano chiamati a ripartire in campionato, a caccia della vetta(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:08:00 GMT)

calcio - Serie A 2018 : Roma-Torino 3-0. I giallorossi soffrono un tempo - poi dilagano : Soffre un tempo la Roma, poi annichilisce gli avversari: Torino schiantato 3-0 nella ripresa dell’anticipo della 28a giornata della Serie A di Calcio: i giallorossi si impongono grazie alle reti di Manolas, De Rossi e Pellegrini e rinsaldano il terzo posto in classifica, salendo a quota 56, mentre il Torino resta fermo a 36. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa la macchina di Di Francesco si mette in moto ed al 56′ ...

PAGELLE/ Roma-Torino : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo) : Le PAGELLE di Roma Torino: Fantacalcio, i voti della partita giocata all'Olimpico. I protagonisti, i migliori e i peggiori del primo anticipo della 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Un calcio al Tempo – Meteo Stadio 28° Giornata : La Serie riprende i big mach, dopo la sopensione di tutti gli incontri per la morte del Capitano della Fiorenteni Davide Astori. Lutto che ha colpito improvvisamente tutti noi, per la perdita di un Grande calciatore. Passiamo alla 28° Giornata, con le piogge che bagneranno alcuni campi della Serie A. Venerdì 9 Marzo Ore 20:45 […]

Pagelle/ Napoli Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 27^ giornata - primo tempo) : Pagelle Napoli Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 27^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori del big-match al San Paolo, 3 marzo(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:23:00 GMT)

Pagelle/ Lazio Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 27^ giornata - primo tempo) : Pagelle Lazio Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 27^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori della grande sfida all'Olimpico(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 19:08:00 GMT)

calciomercato - la top 20 dei giocatori ancora svincolati : il tempo è quasi scaduto : Il Villarreal nel 2009 lo compra per 16 milioni , cifra non bassa per i tempi, , ma lui delude e inizia a girare per il mondo. Tornato in Brasile, al Santos, ha chiesto al club la sospensione del ...