Un anno di Scuola Open Source | che presenta in questi giorni i nuovi corsi

Scuola - le streghe non esistono. Gli inquisitori invece sì. E fanno molta più paura : Accade che una Scuola di provincia ospiti un progetto sulle fiabe del mondo. Accade che questo progetto metta i bambini al centro del gioco, protagonisti delle fiabe che vengono raccontate. E che Ramona giochi a fare la strega con i bambini. Fin qui tutto normale. Quel che non è normale, è che la storia della “strega Romilda” arrivi sui giornali, prima locali e poi nazionali. E che un neosenatore leghista se la prenda a cuore al ...

I figli fanno i bulli sul bus - lei li fa andare a scuola a piedi con un cartello in mano per 7 km tra la neve : I suoi due figli erano stati scortesi sull'autobus, così lei ha deciso di dar loro una punizione che non avrebbero dimenticato: per 7 chilometri, la distanza che separa la casa dalla scuola, li ha fatti camminare tra la neve, reggendo in mano un cartello: "Siamo stati scortesi e cattivi con il nostro autista. Mamma ci fa camminare".Il fatto è successo in Canada, ma la storia è divenuta nota in molti paesi grazie al rimbalzo ...

I giovani vanno a scuola di politica 'Bisogna evitare i compromessi' : È giusto ricercarlo, ma in mondo equilibrato». Il dibattito è quindi virato su tematiche come il populismo, il compromesso e la mediazione. «Il compromesso è quando faccio qualcosa che va contro i ...

Vaccini - "I bambini non in regola non saranno ammessi a scuola". La decisione dei presidi : I bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni "da lunedì non possono essere ammessi in aula". È Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione nazionale presidi, a fare con l'Agi il punto della situazione nel giorno in cui scade il termine per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l'esclusione da nidi e materne. "C'è una legge ...

SCUOLA/ Se i nemici delle superiori in 4 anni stanno al Miur : La sperimentazione dei percorsi quadriennali non decolla. Il vero motivo non è la loro offerta formativa, ma una scelta strategica errata. Forse voluta. ROBERTO PASOLINI(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Quelle riforme senza "perché" fatte sulla pelle degli studenti, di G. ZappaSCUOLA/ Diploma in 4 anni, la verità che il Miur nasconde, di S. Bianchini

"Da ragazzo amavo ascoltare. Una serata con Paolo Villaggio valeva un anno di scuola" : Oltre quarant'anni di carriera e non sentirli: alla vigilia dell'uscita del filmPuoi baciare lo sposo, Diego Abatantuono si racconta a Vanity Fair e confessa che, ormai superati i sessanta, vive ogni giorno di set come fosse il primo. Al collega Carlo Verdone, strenuo sostenitore del fatto che l'unica misura del successo sia la longevità, Abatantuono risponde che attraversare un'epoca è importante. Io, Carlo e pochissimi altri ...

Scuola : Donazzan - revocare patria potestà a genitori che hanno aggredito prof : Treviso, 27 feb. (AdnKronos) - “Quei genitori non hanno nessun titolo per educare un figlio e, nel bene del figlio, andrebbe loro tolta la patria potestà. Ho scritto al sindaco di Treviso, comune nel quale la famiglia risiede, perché attivi i servizi sociali e il Tribunale dei minori al fine di allo

Assunzioni scuola secondaria : ecco come avveranno a partire dal 2018 : Secondo quanto previsto, per la fase transitoria, dal decreto legislativo 59/17, le Assunzioni dei prossimi anni avvengono al 50% dalle GaE e per l’altro 50% (oltre ai posti non assegnabili alle GAE) dal concorso ordinario 2016 (compresi gli idonei oltre il 10% fino al terzo anno di validità delle graduatorie, a partire da quello di […] L'articolo Assunzioni scuola secondaria: ecco come avveranno a partire dal 2018 proviene da ...

Scuola - l’orientamento è un flop : il 45% dei diciottenni insoddisfatto della scelta. Un anno dopo il 20% è disoccupato : l’orientamento scolastico in Italia è un fallimento. Il 45% dei ragazzi alla vigilia della maturità dichiara di aver sbagliato Scuola e tre anni dopo il diploma solo il 46% ha trovato un’occupazione. A dare il quadro della situazione sono i dati diffusi da AlmaDiploma e dal consorzio universitario AlmaLaurea che ogni anno fotografano le scelte compiute dai diplomati alla conclusione delle superiori. L’indagine è stata fatta su 80mila diplomati ...

Florida - è la settima sparatoria in una scuola americana dall’inizio dell’anno : (Immagine: pixabay.com) Sono almeno 17 le vittime della sparatoria avvenuta nel pomeriggio 14 febbraio nella scuola superiore Marjory Stoneman Douglas di Parkland (Florida). Il killer è stato arrestato, si chiama Nicholas Cruz ed è un 19enne espulso dall’istituto scolastico per motivi disciplinari. C’è ancora poca chiarezza rispetto al numero di feriti, 14 secondo le fonti ufficiali, molti di più stando ad alcuni media. (Immagine: washington ...

“Hanno sparato nella scuola”. Almeno un morto : la situazione. La città è sconvolta : partita la caccia all’uomo : Choc per l’ennesima sparatoria, avvenuta ancora una volta in una scuola degli Stati Uniti, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida. Un uomo armato ha aperto il fuoco sugli studenti poi è riuscito a fuggire. Ci sarebbero Almeno venti feriti, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni. Il complesso scolastico è frequentato da oltre tremila studenti dai 9 ai 12 anni. La polizia di Coral Springs ha fatti ...

Governo : Gentiloni domani a inaugurazione anno accademico scuola Cc : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverrà domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 11.30, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 della scuola Ufficiali dei Carabinieri (scuola Ufficiali dei Carabinieri ‘Ugo De Carolis’ ‘ Via Aurelia). Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Governo: Gentiloni domani a inaugurazione anno accademico scuola Cc ...

Scuola - Gruppo di Firenze al ministero : “I docenti impreparati vanno puniti” : Mettiamo dietro la lavagna gli insegnanti peggiori. Il Gruppo di Firenze per la Scuola del merito e della responsabilità, dopo l’appello contro il declino dell’italiano, torna a farsi sentire proponendo un documento che chiede al ministero di intervenire senza se e senza ma sui docenti che compiono gravi atti nei confronti degli allievi ma anche su quelli che non sanno fare il loro mestiere. Sul tavolo della ministra dell’Istruzione Valeria ...

Rimini - fanno spogliare due bimbi a scuola per cercare segni di percosse : Rimini, 11 febbraio 2018 - Hanno fatto spogliare a scuola due fratellini , per cercare segni di maltrattamenti da parte dei genitori. Ma non potevano farlo, ed è per questo che ora una psicologa e un'...