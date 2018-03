Ultime Notizie Di oggi | ultim' ora | Siria | 10mila civili in fuga da Ghuta 16 marzo

Roma - auto non si ferma all'alt - carabiniere spara/ Ultime Notizie - Monteverde : ferite due donne in scooter : Roma , auto non si ferma all'alt , carabiniere spara e ferisce due donne , presumibilmente madre e figlia: caccia al conducente in tutta la Capitale, vittime non gravi.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:22:00 GMT)

Prima “Routine” in italiano per Google Assistant - che ora fornisce le Ultime Notizie e non solo : Google Assistant può ora contare su diverse altre funzionalità in lingua italiana, da una sorta di Prima "Routine" alla lettura delle notizie e alla riproduzione di suoni rilassanti. Ecco cosa è in grado di fare l'assistente virtuale. L'articolo Prima “Routine” in italiano per Google Assistant, che ora fornisce le ultime notizie e non solo proviene da TuttoAndroid.