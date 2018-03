Ugl Lazio contro i licenziamenti alla Ceva Logistics

Juve - DoUglas Costa : 'Vinciamo contro la Lazio. Su Felipe Anderson...' : Douglas Costa , esterno brasiliano della Juventus , ha parlato ai microfoni di Sky Sport a due giorni dal match contro la Lazio. SU Felipe ANDERSON - 'E' un giocatore con grandi qualità e un enorme potenziale per poter fare la differenza nella Lazio'. SULLA LAZIO - 'E' una squadra ...

Maltempo - allerta neve in PUglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

Immaturi – La serie tra relazioni e sentimenti in subbUglio : trama sesta puntata del 23 febbraio : Immaturi - La serie tornerà con la sua sesta puntata nella serata di venerdì 23 febbraio: anche questa sera, infatti, la prima serata di Canale 5 sarà dedicata alla fiction ideata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello. Dopo la gita in Sicilia il futuro amoroso e scolastico degli 'Immaturi' protagonisti sembrava sorridere, ma tornati a Roma la realtà si abbatterà su tutti loro: in questa sesta e terzultima puntata della stagione ...

Relazione sUgli indicatori di benessere - Padoan : "Migliora il reddito disponibile - si riduce la disuguaglianza" : In coerenza con quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza , DEF, 2017, la Relazione riporta l'andamento dei primi quattro indicatori introdotti in via sperimentale, ovvero il reddito ...

Ugl - Regione Lazio fanalino di coda nella natalità : Un'iniziativa che oggi assume un significato ancor più importante: "Il prossimo esecutivo regionale " conclude Valiani " dovrà essere in grado di far ripartire l'economia di un territorio che è ...

Roma – Questo il comunicato di Ugl Lazio (Unione Generale del Lavoro): "Una giornata di riflessione e condivisione, per fare il bilancio di quanto realizzato e...

