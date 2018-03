Ufficiale la nuova versione di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro

Lost in Space : Trailer Ufficiale e poster della nuova serie tv Netflix : Dopo aver esplorato alcuni dei luoghi più affascinanti della Terra, in epoche passate, presenti e future, il prossimo 13 aprile il servizio di video in streaming si avventurerà nelle profondità dello ...

LG V30s ThinQ è Ufficiale al MWC 2018 con una intelligenza artificiale tutta nuova : Come promesso LG non ha presentato un nuovo top di gamma al Mobile World Congress 2018, ma ha portato una versione rivista, nel solo lato software, di LG V30 che era stato presentato a Berlino in occasione di IFA 2017. L'articolo LG V30s ThinQ è ufficiale al MWC 2018 con una intelligenza artificiale tutta nuova è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Windows 10 Mobile : come installare la nuova app Foto con filtri - Ink e molto altro ancora [AGG.1. Ufficiale] : [Aggiornamento 1 10/02/20182] Inaspettatamente Microsoft ha rilasciato in modo ufficiale la nuova app Foto con Ink, filtri e strumenti di modifica avanzata per gli utenti Windows 10 Mobile iscritti al programma Insider nel canale di distribuzione fast. Articolo originale, L’applicazione Foto per Windows 10 Mobile non viene aggiornata da parecchio tempo e nessuna nuova funzionalità è stata introdotta di recente, questo perchè l’OS è ...

Presentazione Ufficiale della nuova edizione dell'Enciclopedia d'Arte Italiana a Milano : del Museo d'Arte e Scienza • Giorgio Ramella Editore Enciclopedia d'Arte Italiana • Graziano Ferrari Presidente dell'Ass. Enciclopedia d'Arte Italiana • Alberto Moioli Dir. Ed. Enciclopedia d'Arte ...

“Lorenzo e Claudio Baglioni sono parenti?”. Sanremo - la verità sul concorrente e il conduttore. Appena letto il nome della nuova proposta nell’elenco Ufficiale dei partecipanti al Festival - in rete si è scatenato il dibattito : la curiosità : Tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 c’è Lorenzo Baglioni. E allora con quel cognome la domanda è subito sorta spontanea a tutti. È parente del direttore artistico e cantautore Claudio Baglioni? Lui il Festival lo organizza e presenta. Ma si tratta semplicemente di omonimia e, a detta di Lorenzo, i due non si conoscevano nemmeno prima dell’avventura di Sanremo. Chiarito questo dubbio, conosciamo meglio il cantante in ...

Ufficiale Francesco Renga a The Voice of Italy 2018 : coach e conduttori della nuova edizione : Francesco Renga a The Voice of Italy 2018 è ormai Ufficiale, o quasi. L'artista era apparso tra i coach vociferati per la nuova edizione del talent show di casa Rai ma solo oggi giunge una conferma quasi Ufficiale da parte di DavideMaggio.it, un sito dedicato al mondo della TV che si è sempre dimostrato molto attendibile per quel che riguarda le anticipazioni degli show. Oggi DavideMaggio.it comunica il conduttore della nuova edizione di The ...

Ufficiale la nuova data di Jovanotti per Oh - vita! : info e biglietti in prevendita : La nuova data di Jovanotti per Oh, vita! è stata resa Ufficiale. La decisione di aggiungere un appuntamento alla lunga lista di date che l'artista di Penso Positivo ha concepito per il nuovo disco rilasciato il 1° dicembre 2017 e con la produzione straordinaria di Rick Rubin. Gli amici di Torino possono quindi iniziare a organizzarsi per il concerto, con il quale Lorenzo Jovanotti tornerà al PalAlpitour per un nuovo appuntamento il 9 aprile ...