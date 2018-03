U&D | Luca Onestini | la convivenza con Ivana e nuove dichiarazioni su Soleil

Blastingnews

: “La volontà popolare ha deciso un cambio radicale rispetto a chi ha governato fino ad oggi. Come si fa ad incalzare… - pdnetwork : “La volontà popolare ha deciso un cambio radicale rispetto a chi ha governato fino ad oggi. Come si fa ad incalzare… - RadioDisneyBRA : ______.-“*”-.,.-“*”-. __(“)=l___O.,.O___l=(“) ______”.___u___.” ________(“”).(“”) - Cita_Bastia : 16/03 à parte di 7 ore è mezu di sera : stonda in corsu, u tema sceltu : ' San Ghjisè, tempi fà, tempi d'oghje '… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) E' appena uscito in edicola il primo volume del nuovo magazine di Uomini e Donne, rivista che contiene tutti gli ultimi scoop VIDEOdei personaggi più chiacchierati conosciuti in trasmissione. Dopo la smentita al trono di Jeremias Rodriguez e la grande notizia della gravidanza di Francesca Del Taglia, si parla die della bellaMrazova. Ma non finisce qui poiché riemergono a galla anche sorprendenti parole suAnastasia Sorgé, l'ex fidanzata del tronista bolognese. Uomini e Donne News,felice con: laAnchesi è lasciato andare a sorprendentirilasciate al magazine di Uomini e Donne VIDEO. Innanzitutto è bene specificare i dettagli dichiarati dal ragazzo in merito alla sua nuova vita di coppia insieme alla bellissima modella cieca. Come molti di voi gia' sapranno #convivono a ...