Uccide il gatto mettendolo in lavatrice e ne gioisce | petizione di oltre 300mila firme

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ilnero cerca di mettere incinta l’altra gatta di casa e la padrona lo mette in. Succede in Spagna: la donna ha ripreso l’intero lavaggio e ha postato il filmato su Instagram, come fosse una cosa divertente. E il povero micio, che ha tanto miagolato durante il primo lavaggio, al quale è sopravvissuto, è stato sottoposto a un secondo ciclo: “Non è stato lavato bene, quelli che dicono che i gatti hanno nove vite sembra abbiano ragione, figlio di p….”, ha scritto la donna. Nell’ultima parte del filmato si vede il gattino ormai in fin di vita con lei che commenta: “E’ morto, ildella sfortuna”. Per la donna, una 23enne di Mengibar, il Partito Animalista ha chiesto una pena esemplare. La legge spagnola prevede una condanna di un anno e mezzo per chi maltratta gli animali causandone la morte. E più di trecentomila ...