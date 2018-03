Tutti vogliono scrivere il Def - ma cos’è e a cosa serve? : Il parlamento italiano (Getty) La data da cerchiare è il 10 aprile. È la scadenza per la consegna in Parlamento del Documento di economia e finanza (Def), il principale strumento di programmazione economica per l’Italia. È il testo con cui ogni governo in carica pianifica spese e investimenti per i tre anni successivi. Anche se non ha un carattere vincolante, è molto importante, perché è il documento sul quale si basa il giudizio ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Real Madrid da evitare - Tutti vogliono il Siviglia di Montella : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Real Madrid da evitare - Tutti vogliono il Siviglia di Montella : La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa. I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta di Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno ...

5stelle e Lega - Tutti vi vogliono? Unitevi : Come era ovvio e naturale il dibattito del dopo voto ruota su ciò che faranno gli eletti prima, e se del caso gli elettori dopo, del Partito Democratico di fronte al mexican standoff, al triello tra il buono, il brutto e il cattivo, ed ognuno a seconda delle sue simpatie politiche si scelga chi crede tra Eastwood, Van Cleef e Wallach. Se Sergio Leone ci ha insegnato qualcosa è che il primo a tirare fuori la pistola è un uomo morto. Per questo ...

Tutti vogliono fare il DEF : Lega e Movimento 5 Stelle dicono che sta a loro a scrivere il documento in cui si riassumono i piani economici del governo per i prossimi 3 anni, ma devono prima formare un governo The post Tutti vogliono fare il DEF appeared first on Il Post.

Mountain bike - Coppa del Mondo Stellenbosch 2018 : in Sud Africa inizia la nuova stagione - presenti Tutti i migliori. Nino Schurter e Yana Belomoina vogliono ripetersi : La Coppa del Mondo di Mountain bike riparte dal Sud Africa, dove sabato a Stellenbosch si terrà la prima tappa della stagione 2018. Questa location torna ad ospitare la Coppa del Mondo dopo 20 anni, infatti a Stellenbosch si erano già tenute due edizioni nel 1997 e 1998. In questa prima tappa si svolgeranno solo le gare della specialità olimpica del cross-country. I corridori dovranno affrontare un percorso di 4,4 km cateterizzato da due salite ...

Milinkovic-Savic compie 23 anni : Tutti lo vogliono : Milinkovic-Savic compie 23 anni: tutti lo vogliono Compleanno da top player per Milinkovic Savic, che oggi festeggia 23 anni. Il giocatore della Lazio è infatti uno dei centrocampisti più ambiti del mondo. Sulle sue tracce ci sono Psg, City, Real Madrid e Manchester United. Quattro club pronti a fare follie per il serbo, per cui […] L'articolo Milinkovic-Savic compie 23 anni: tutti lo vogliono sembra essere il primo su NewsGo.

“Levatemela dai piedi”. C’è Posta per te : tragedia totale. Gino e Lina implorano i figli di lui che non vogliono più vedere il padre. Quello che è accaduto ha lasciato Tutti sotto choc. Poi l’intervento di Maria : Sempre grandi emozioni a C’è Posta per Te. Nell’ultima puntata gli ospiti di Maria De Filippi hanno come sempre fatto riflettere. Questa volta è stata consegnata dal fattorino una lettera doppia, indirizzata a Emiliano e Rosy che hanno accettato l’invito del papà Gino, senza però sapere che era stato lui a fare la richiesta. Appana sono entrati in studio era palpabile l’emozione e quando si è aperta la lettera i ...

Tutti vogliono aiutare il Vicenza : sostegno economico anche da una pornostar : Oggi sarà un giorno molto importante per il Vicenza. Verranno infatti consegnati gli stipendi: le mensalità da saldare sono quattro ma ancora non è chiaro se verranno pagati solo i mesi di settembre e ottobre, scaduti il 18 dicembre, oppure verranno saldati anche le mensalità di novembre e dicembre che scadono proprio oggi, 16 febbraio. Intanto dopo la campagna di raccolta fondi da parte dei tifosi biancorossi, anche la pornostar Amandha Fox, ...

Tutti vogliono la meritocrazia - ma siete sicuri di saperla riconoscere? : meritocrazia è un termine inventato con intento satirico dallo scrittore e sociologo inglese Michael Young, nel libro L’Avvento della meritocrazia. Contrariamente alle sue intenzioni, Young è stato talvolta preso sul serio e in Italia al momento la meritocrazia (o l’assenza di meritocrazia) è vissuta da molti come un problema gravissimo. Ovviamente la richiesta di meritocrazia da parte della società ripercorre i paradossi che Young ...

Ufficiale : Leon lascia Kazan - in Superlega Tutti lo vogliono Video : Finalmente è arrivata la prima conferma Ufficiale sul futuro del giocatore di origini cubane ma naturalizzato polacco Leon: lo schiacciatore non rinnovera' il suo contratto con la squadra russa dello Zenit Kazan, che a lungo ha tentato di convincere l'atleta ad accettare la proposta di rinnovo, ma che non è riuscita a concludere positivamente la lunghissima trattativa e nonostante i tanti sforzi da ieri sera si è dovuta rassegnare a perdere ...

Elezioni - Casini : “M5s e Lega sono un concentrato di arroganza e incompetenza. Pd? Ai circoli Tutti vogliono farsi selfie con me” : “Noi della coalizione di centrosinistra, che è quella del Pd, abbiamo una sfida mortale, condotta dal M5s e da Salvini“. Così, ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, esordisce Pier Ferdinando Casini, candidato nel collegio uninominale di Bologna per Civica Popolare, la lista di Beatrice Lorenzin sostenuta dal Pd. “Non voglio parlare di nemici” – puntualizza – “ma per me i veri avversari politici di ...

Casini a 24 Mattino : Nei circoli del Pd di Bologna Tutti vogliono farsi i selfie con me : ... sono quelli che davanti a temi come quelli degli extracomunitari cercano di cavalcare le paure della gente e non spiegare quelle che sono le grandi questioni che riguardano tutto il mondo. Com'è che ...

Ma quale abolizione. Tutti i big della politica vogliono il Senato : Matteo Renzi voleva abolirlo, trasformandolo in una sorta di Camera delle Autonomie. Addirittura, nel suo discorso in occasione del voto di fiducia al suo governo, il neonominato presidente del ...