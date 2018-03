Tumori | la cura “su misura”

Tumori : ecco le nanoparticelle in grado di localizzare e curare il cancro prima che si sviluppi la metastasi : Uno dei problemi principali nel trattamento del cancro è identificare la sede di piccoli Tumori e trattarli prima della metastasi. Nel tentativo di superare questo problema, i ricercatori del Wake Forest Baptist Medical Center hanno sviluppato una nanoparticella fluorescente in grado di trovare i Tumori, illuminarsi all’arrivo ed essere attivata dalla luce per generare calore per distruggere le cellule tumorali. Lo studio in cui queste ...

Tumori spinali : fattori di rischio - sintomi - diagnosi e cura : Per tumore spinale si intende una massa tumorale benigna o maligna che si sviluppa all’interno o in prossimità del midollo spinale o all’interno della colonna vertebrale. Tra i fattori di rischio dei Tumori spinali: patologie ereditarie ( es. neurofibromatosi 2), malattie multisistemiche (es. Von Hippel-Lindau), pregressa storia di cancro. I sintomi dipendono dalla localizzazione, dal tipo e dallo stato di salute generale. Tra i più comuni: mal ...

Tumori curati con gli ultrasuoni : blitz nello studio della dottoressa indagata : Sigilli alla strumentazione. Ad Alba Veronica Puddu contestati al momento omicidio colposo, lesioni personali, circonvenzione di incapace e truffa continuata

Firenze. Nuove terapie per i Tumori pediatrici più difficili da curare : È stato inaugurato, in occasione della Giornata contro il cancro infantile, un nuovo Laboratorio di Ricerca di oncologia e ematologia

Dallo studio sui cani - una cura contro i Tumori : cani e uomini hanno un patrimonio genetico simile e ricercatori americani stanno approfondendo uno studio per trovare cure simili

Al Marrelli Hospital di Crotone un acceleratore per curare i Tumori - Video RTC - : 'Versa Hd, prodotto dalla società svedese Elekta, tra i primi operatori al mondo nella radioterapia si aggiunge nella nota é un sistema di trattamento integrato particolarmente versatile che riesce a ...

Tumori e leucemia del sangue - la cura genica che cambia la storia : salvato un bimbo - speranza per molti : Il bambino di 4 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta refrattaria alle terapie convenzionali e senza più speranza di vita, che è stato curato il mese scorso con cellule “riprogrammate” geneticamente, è stato certificato come “guarito” ed è stato dimesso tre giorni fa dall’Ospedale Bambino Ges

Tumori : al Bambino Gesù terapia genica cura bimbo con leucemia : Da allora sono partite numerose sperimentazioni in tutto il mondo, i cui risultati hanno portato pochi mesi la Fda, l'agenzia regolatoria americana sui medicinali, ad approvare il primo farmaco a ...

Leucemia - bimbo curato con la terapia genica : grande speranza per i Tumori del sangue Come funziona : Il piccolo affetto da Leucemia linfoblastica acuta è stato curato con cellule riprogrammate contro il tumore al Bambin Gesù di Roma

Tumori - la cura parte dalla tavola : le ricette di centri oncologici e chef : La salute vien mangiando, anche nel caso di patologie molto complesse come i Tumori. Team di scienziati hanno messo sotto la lente singoli nutrienti o interi regimi alimentari – su tutti la dieta mediterranea – a caccia di alleati da mettere nel piatto per prevenire e curare malattie. Come orientarsi concretamente fra show-cooking e ‘fai da te’ alimentare che impazza sul web? I principali Irccs milanesi fanno il punto sul ...

Scimmie clonate - nuova tappa per la cura di Parkinson - Alzheimer e Tumori : Tocca ora alla legislazione regolamentare, possibilmente in maniera uniforme a livello internazionale, la sperimentazione in questo campo viste le evidenti implicazioni etiche. Probabilmentela legislazione farà fatica a tenere il passo con la tecnologia, ma il progresso scientifico non si può e non si deve fermare...

Tumori : in aumento i pazienti curati al Gemelli di Roma - oltre 46mila nel 2017 : oltre 46.000 persone malate di tumore, provenienti da tutte le regioni italiane, nel 2017 hanno scelto di curarsi al Policlinico universitario Gemelli di Roma, tra i principali centri italiani specializzati nella cura del cancro, primo nel Lazio: quasi il 5% in più rispetto al 2016. Sempre lo scorso anno nel policlinico Romano sono state eseguite più di 1 milione di prestazioni ambulatoriali e 22.000 ricoveri per pazienti oncologici. Sono i ...

Roma - bicarbonato ai malati per curare i Tumori : oncologo condannato : Garantiva guarigioni miracolose dal tumore al cervello, grazie ad una terapia a base di infusioni di bicarbonato. Ma la sua cura era un bluff. E dopo aver provocato la morte del 27enne Luca Olivotto, ...