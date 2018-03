Tumori | i malati hanno 5 volte più probabilità di suicidarsi

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Idifino a cinquepiùdi togliersi la vita rispetto alla popolazione generale, per tale ragionemaggiormente bisogno di sostegno in modo da identificare e curare la depressione. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto da due ospedali britannici, Birmingham e Londra. Si tratta del più ampio studio britannico condotto fino ad oggi, che ha esaminato i dati di quasi un milione di pazienti oncologici in Inghilterra e in Galles. I ricercatoriscoperto che i tassi di suicidio tra le persone affette da un qualsiasi cancro erano tresuperiori rispetto alla popolazione in generale. Nella popolazione generale, infatti, il tasso di suicidio è di circa 10 decessi per 100mila persone, ma i ricercatoririscontrato che il tasso di suicidio per tutti i pazienti oncologici era di 30 per 100mila. Tra quelli con solo ...