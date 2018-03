Trump acquista 24 Super Hornet F-35C nuovamente a rischio

Trump : 21 anni per acquistare certe armi : 03.45 Il presidente Usa Trump continua a sostenere la necessità di innalzare a livello federale l'eta per poter comprare "certi tipi di armi", da 18 a 21 anni. Così la Sanders, portavoce della Casa Bianca, aggiungendo che il tema sarà discusso da Trump e rappresentanti bipartisan del Congresso. Trump "sa che non tutti per forza concordano" sull' idea, così come è consapevole dei "punti di vista non concordanti" sulla sua idea di armare ...

Florida : NRA boccia Trump su aumento età per acquistare armi