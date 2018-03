Trovato il ritratto di Michelangelo sotto un altro disegno

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Il noto artistaBuonarroti è passato alla storia per le sue celebri sculture e pitture ricche di significato. Ma gran parte delle sue opere che per molto tempo sono state nascoste al pubblico sono le sue caricature. Una caricatura dell'artista è stata rinvenutailfatto daalla poetessa Vittoria Colonna. La caricatura in questione rappresenterebbe la sagoma di un uomo intento dipingere, che risulta visibile tra le pieghe dell'abito della nobildonna ritratta nel dipinto. Tale scoperta è stata resa nota in seguito alla pubblicazione sulla rivista Clinical Anatomy ad opera di Devis De Campos dell'Università di Scienze federale della salute di Porto Alegre (Brasile). Ildi Vittoria Colonna Ilin questione datato intorno al 1525, rappresenta la poetessa Vittoria Colonna, ed è attualmente conservato presso il British Museum. In ...