Trovate microplastiche nell’acqua in bottiglia : Siamo abituati a pensare all’acqua in bottiglia come simbolo di purezza: limpida, pulita, controllata, non può che essere sicura. Ma in un mondo dove le microplastiche sono dappertutto (persino nell’aria che respiriamo), è davvero così? Se lo sono chiesti a Orb Media, un’organizzazione non profit di giornalisti indipendenti, che ha condotto un’inchiesta avvalendosi del supporto tecnico della Fredonia State University of ...