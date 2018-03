Trieste per tre giorni capitale della chirurgia

Clima : l’Ogs Trieste in Antartide per studiare i cambiamenti del plancton : Marina Monti-Birkenmeier, biologa marina del dipartimento Oce dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale-Ogs di Trieste, torna in Antartide, imbarcata per due mesi sulla nave da ricerca tedesca “Polarstern”, per studiare gli effetti dei cambiamenti Climatici sul plancton. Partita oggi, la ricercatrice triestina fara’ scalo a Punta Arenas (Cile) dove si imbarchera’ alla volta del Mare di ...

Trieste - arrestato per spaccio 20enne afghano : Il giovane è stato condotto nella casa circondariale del Coroneo. Gli agenti hanno recuperato da terra oltre 2 grammi di hashish che aveva gettato sotto una vettura prima di esser fermato

Trieste - ultima chiamata per evitare i play-out : La squadra continua a perdere e a precipitare in classifica. Sabato alla Bianchi arriva il Posillipo: il team di Krstovic è obbligato a vincere

Trieste - un condannato per l'omicidio di Fernetti : Dodici anni a Pavel Semin per l'accoltellamento del collega camionista Roman Mazukin. Scarcerato il presunto complice

Trieste - infarto all'ipercoop di Montedoro : 46enne gravissimo : I colleghi dell'uomo, dipendente del supermercato, gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa del 118. In mattinata anche un lieve infortunio sul lavoro da Motocharlie

Trieste - il sindaco multato per il parcheggio si sfoga su Facebook : “Ora controllerò l’operato dei vigili” : Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha preso una multa per aver parcheggiato in uno spazio destinato ai vigili urbani. Subito dopo Dipiazza, che era già stato primo cittadino del capoluogo giuliano dal 2001 al 2011 con il sostegno di Forza Italia, ha postato sul proprio profilo Facebook un video in cui ammonisce: “D’ora in poi controllerò molto attentamente l’operato della polizia locale“. Come riporta il quotidiano Il Piccolo, ...

'Mamma mia' in sloveno per la prima volta a Trieste : Approda a Trieste la versione slovena di 'Mamma mia!', il musical degli Abba che riscuote successo in tutto il mondo. La compagnia slovena 'Prospot' lo ha presentato per la prima volta nel 2015 e ...

Trieste presenta il Festival di Musica per bambini : Sabato 21 aprile all'Immaginario Scientifico i più grandi , dai 7 anni, sono invitati fuori per la Notte Immaginaria - Il suono della scienza: niente genitori, solo bambini e sacchi a pelo, fuori per ...

Trieste - Mediaworld a rischio - addetti in sciopero : Voci di chiusura per il megastore delle Torri. Già disposti tagli in busta paga. Oggi presidio davanti al centro commerciale

Temperature in Calo - Bora a Trieste : Buongiorno amici di Rete Meteo Amatori, come vediamo dalla seguente immagine il gelo sta affluendo da Nord Est e le Temperature stanno già iniziando a scendere. Infatti al Nord troviamo varie Temperature intorno agli 0°C e che difficilmente andranno a salire. Segnaliamo inoltre che ha Trieste vi sono già -4°C con Bora che sta raggiungendo i […]

Nuova copertura al terminal di Trieste Airport : Il terminal passeggeri dell'aeroporto di Trieste sta cambiando progressivamente volto, alla luce dei lavori di ristrutturazione avviati nel 2016 e che hanno messo a disposizione nuovi spazi sia in ...

Trieste - minori molestati e insultati - operatori vessati. Ai domiciliari il presidente di una comunità famiglia : Trieste - Più che una grande famiglia pronta ad accogliere minori, un luogo cupo, carico di tensione e percorso da una violenza strisciante, fisica e psicologica. A ridurre così 'La Fonte - comunità ...

Trieste - arrestato il presidente di una comunità per minori. “Ospiti maltrattati - ha anche tentato di far sesso con loro” : Ha maltrattato i minorenni ospiti della comunità, li ha insultati con ingiurie a sfondo razziale e con alcuni ha anche tentato approcci sessuali in cambio di denaro. Ne è convinta la procura di Trieste che ha chiesto e ottenuto dal gip l’arresto del presidente della comunità La Fonte di Prosecco, in provincia di Trieste. L’uomo, secondo l’ipotesi investigativa, ha anche imposto, in alcuni casi, che venissero serviti alimenti ...

Trieste - arrestato il presidente di una comunità per minori : è accusato di molestie sui ragazzini : E' accusato di aver maltrattato i minorenni ospiti della comunità, con alcuni dei quali avrebbe anche tentato approcci sessuali. Ed è accusato, inoltre, di aver imposto, in alcuni casi, che venissero ...