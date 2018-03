Sorteggi Champions : Roma-Barcellona. Totti : «Ce la giocheremo» : Il mal comune non fa sorridere nessuno. Se la Juve ha preso il Real Madrid, che ha vinto le ultime due edizioni di Champions e l'ultima proprio contro i bianconeri a Cardiff, la Roma non può certo ...

Roma - sorteggio Champions. Totti : “il Barcellona dovrà sudare per eliminarci” : “Sono contento del sorteggio perche’ siamo tra le otto piu’ forti d’Europa, quindi sarebbe stato uguale affrontare anche altre squadre, come City o Real Madrid. Ce la giocheremo come abbiamo fatto finora: in questa Champions abbiamo fatto un cammino positivo, quindi il Barcellona avra’ da sudare per eliminarci”. Cosi’ Francesco Totti, intervistato da Premium Sport, commenta l’esito dei sorteggi di ...