Totti e quel Barcellona-Juve | chi di sorriso ferisce…

Francesco Totti - C’è posta per te/ La sorpresa dell'ex Capitano della Roma e quell'impegno non mantenuto : Francesco Totti in una intervista al Daily Mirror, ha enfatizzato lo straordinario stato di forma dell’ex compagno di squadra Salah definendolo tra i migliori al mondo. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Non solo Totti e Bolt : quelli che…«nel 2018 cambio vita» : «Spegnere la luce non è facile, adesso ho paura». Era il 28 maggio quando Francesco Totti, in un Olimpico tutto esaurito, annunciava pubblicamente il suo ritiro dal calcio giocato. In lacrime i tifosi della Roma, ma occhi lucidi pure per lui: l’ex capitano giallorosso, infatti, non ha nascosto la sua tristezza nel doversi levare per l’ultima volta gli scarpini e neppure il suo timore riguardo quello che sarà il prosieguo della vita. Non sapeva ...