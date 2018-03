Toscana | per la prima volta un bimbo potrà avere due mamme sull’atto di nascita

A Follonica ritorna il grande karate - successo per il 17esimo open di Toscana : ... da Sesto Fiorentino l'Accademia karate Shotokan, da Vecchiano lo Shingitai Pisa e da Follonica lo Sport karate Follonica.

Allerta Meteo Toscana : nuova perturbazione - criticità “arancione” per rischio idrogeologico : nuova perturbazione sulla Toscana nella seconda parte della giornata di domani: la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo criticità arancione per rischio idrogeologico sul reticolo inferiore e sul reticolo principale sulla Toscana del nord a partire dalle ore 15 di domani, giovedì 15 marzo alle ore 8 di venerdì 16. In particolare l’Allerta riguarda Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Valdarno ...

Allerta maltempo in Toscana : per 48 ore : Forte ondata di maltempo per oggi e domani in tutta la Toscana. La sala operativa della Protezione Civile ha emesso Allerta giallo e arancione.

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo - ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione e gialla per pioggia e vento da domani a lunedì : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana, in previsione dell’arrivo di un’intensa perturbazione di origine atlantica accompagnata da correnti miti ed umide dai quadranti meridionali, ha diramato un’Allerta Meteo criticità arancione e gialla per rischio idrogeologico ed idraulico e vento, valida dalle 8 di domani, domenica 11 marzo, fino alle 12 di lunedì 12 marzo. La perturbazione interesserà gran parte ...

Maltempo - codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico : Provincia - Ancora pioggia e temporali su tutta la Toscana per la giornata di domani. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di ...

Toscana - Soccorso alpino : sconsigliati i percorsi scialpinistici o escursioni con ciaspole in tutto l’appennino : Le recenti nevicate, il rialzo delle temperature e l’appesantimento della neve stanno profondamente trasformando le condizioni della montagna. Nelle ultime ore, spiega il Soccorso alpino speleologico toscano (Sast), “si segnala una generale criticità soprattutto in Appennino, dove si sono verificati distacchi nella zona del Monte Cusna e del Cerreto. La presenza di accumuli nevosi e cornici rende molto pericolosa qualsiasi tipo di ...

Elezioni - tutti i rischi per Renzi nell’ultima roccaforte. La Toscana rossa non c’è più e la costa si rivolta contro il segretario : Per la sua campagna d’Italia, il segretario del Pd Matteo Renzi è partito dal circolo Vie Nuove, zona Firenze sud, dove è iscritto, convocando tutti i responsabili di circolo della regione per affidare loro una missione: la Toscana è e deve rimanere la prima nei voti che conquisteranno i dem. La regione più Renziana d’Italia. Nel 2013 il Pd in Toscana conquistò il 37,46 per cento di voti, qualcuno in più che in Emilia Romagna. Alle regionali – ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per pioggia e ghiaccio a Firenze : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio idraulico nel reticolo minore su tutto il territorio metropolitano per la giornata di oggi. Stesso codice, ma fino a domenica mattina, nel reticolo principale fino alla mattina di domenica per le zone dell’Arno-Valdarno Superiore e Inferiore, dell’Arno a Firenze e in Valdelsa-Valdera. Potrà nevicare fino a stasera anche a quote ...

Allerta meteo Toscana : codice giallo per pioggia e ghiaccio : pioggia per quasi tutta la giornata di domani su tutta la Toscana e abbassamento delle temperature nella serata di oggi, con locali episodi di gelicidio in Lunigiana e Alto Mugello. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 3 marzo. Inoltre è stato emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 22 di stasera fino alle 13 di ...

Gelicidio - chiusi per pioggia gelata la Milano-Bologna e tratti d’autostrada in Emilia - Toscana e Liguria : L’autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo a Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul tratto autostradale, rendendo immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio. Sono stati interdetti al traffico da questa mattina anc...

La Toscana si candida a ospitare la macchina per la ricerca sulla fusione nucleare : Si chiama Dtt (Divertor Tokamak Test) e costa 500 milioni di euro. Altre otto le regioni in corsa, la decisione entro il 10 aprile

Allerta Meteo Toscana : criticità per neve e ghiaccio fino a domani 2 Marzo : La Sala operativa della protezione civile regionale, in considerazione del transito di una perturbazione che durerà fino a tutto domani in Toscana, conferma il codice arancione per neve fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 1 Marzo, per le zone appenniniche settentrionali, mentre quello giallo, per neve, è prorogato fino alla mezzanotte di domani, venerdì 2 Marzo, sulla dorsale appenninica e nei fondovalle di Lunigiana, Garfagnana e Alto ...

Maltempo - Italia sotto la neve - chiuso tratto A1 per ghiaccio : scuole chiuse in Toscana - Umbria ed Emilia Romagna : Continua a nevicare in gran parte d'Italia. Anche Milano si è risvegliata stamani imbiancata da una coltre di neve di un paio di centimetri che, allo stato, non sta provocato particolari disagi all'...