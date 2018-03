Tornano i loot box in Star Wars Battlefront 2 | dettagli sul nuovo sistema di progressione

optimaitalia

(Di venerdì 16 marzo 2018) Electronic Arts non vuole smettere di usarebox. Intrappolata tra il desiderio di fare soldi ed evitare lo scontento dei giocatori, il publisher ha annunciato di aver rielaborato tutti i sistemi die microtransazione di2.Lo sparatutto di fantascienza ambientato nella galassia di proprietà della Disney, avrà ancora deibox, ma ora contengono solo oggetti cosmetici, riporta Venturebeat. Gli sviluppatori DICE hanno trascorso gli ultimi mesi aggiungendo opzioni di personalizzazione extra per incoraggiare i giocatori a spendere soldi per questoche non conferisce più bonus di gameplay.Mentre molti critici del settore dei videogiochi hanno preso posizione contro ibox in qualsiasi forma, molti giochi stanno finendo con l'offrire bottini cosmetici per non attirare orde di fan infuriati. Con2 EA ha ...