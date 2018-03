Torna ' The Voice of Italy' su Raidue dal 22 marzo ed è tutto nuovo

Costantino della Gherardesca Torna con Pechino Express dopo The Voice : Pechino Express: Costantino della Gherardesca conferma la settima edizione Giovedì 22 marzo in prima serata sul secondo canale del servizio pubblico andrà in onda la nuova edizione di The Voice. Il nuovo conduttore del talent canoro sarà Costantino della Gherardesca, per tutti Costa, che si è detto molto emozionato perché sta per affrontare una grande sfida professionale. Nell’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, diretto da Sandro ...

The Flash 4 delude con Iris velocista e Torna in pausa : quando andranno in onda i nuovi episodi? : Dopo quello che The Flash 4 ha regalato al suo pubblico possiamo tranquillamente affermare che questa stagione zoppica un po'. Il villain di turno non ha ancora convinto i fan della serie e anche un episodio come quello di ieri, il numero 16 della stagione, avrebbe potuto regalare qualcosa di più ma così non è stato. Un minuto prima Iris era una velocista e un minuto dopo non lo era più. Questo è quello che è successo in "Run, Iris, Run" ...

Nina Dobrev Torna in tv dopo The Vampire Diaries : tutti i dettagli sul nuovo progetto : Nina Dobrev torna in tv. dopo l'uscita di scena da The Vampire Diaries per essere libera di esplorare nuovi lidi (ma per molti solo per allontanarsi da Ian Somerhalder e l'aria pesante che si respirava sul set della serie), sembra proprio che per Nina Dobrev sia arrivato il momento di tornare in tv per una nuova serie. Questa volta ad ospitarla non sarà The CW ma ABC e la serie che la vedrà come protagonista non sarà dedicata a vampiri e ...

Al Bano sarà il prossimo giudice a The Voice : 'Loredana? Sono felice sia Tornata ma non la sposo' : Al Bano è stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa e subito ha chiesto di poter non parlare della sua vita sentimentale. Dal prossimo 20 marzo sarà giudice di The Voice con J-Ax e proprio ...

The Voice of Italy 2018 - Torna il talent show di Rai 2 : data di inizio - novità e giudici della quinta edizione : Martedì 20 marzo prenderà il via la quinta edizione di The Voice of Italy, il talent show musicale in onda su Rai 2. Tante le novità soprattutto l’arrivo di tre nuovi giudici: a prendere posto sulle poltrone rosse infatti ci saranno Francesco Renga, Albano e Cristina Scabbia. Inoltre tornerà come coach, dopo aver preso parte alla seconda e terza edizione, il celebre rapper e discografico milanese J-Ax. Scopriamo a seguire tutto quello che ...

The Defenders potrebbe non Tornare per la seconda stagione : Marvel e Netflix hanno in arrivo sulla piattaforma streaming nuove stagioni delle serie dedicate ai quattro Defenders e a The Punisher . Tutte le stagioni debutteranno entro il 2019. Cosa accadrà ...

In Sila Torna lo sleddog "Dogs on the snow" : Il divertimento sarà garantito a grandi e piccini, grazie all'animazione prevista per domenica che intratterrà i più piccoli con spettacoli ed altre attività sulla neve. Vi aspettiamo.

Xiaomi Mi A1 Torna in promozione su Lightinthebox ed è in ottima compagnia : La versione da 4+64 GB di Xiaomi Mi A1 torna in offerta su Lightinthebox a un prezzo davvero invitante, con una buona compagnia di offerte relative a smartphone, power bank e altri accessori. L'articolo Xiaomi Mi A1 torna in promozione su Lightinthebox ed è in ottima compagnia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

James Blunt : in estate Torna in Italia con il suo “The Afterlove Tour” : L’Italia chiama, James Blunt risponde. Dopo il successo dei concerti indoor dello scorso novembre, il cantante di “Love Me Better” è pronto a tornare a trovarci in estate, con ben 5 concerti in programma nel nostro Paese. [arc id=”356855ca-0fb3-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Apri l’agenda e segnati la data più vicina a te! 10 luglio Genova – Live in Genova, Porto Antico 11 luglio Padova – Arena Live!, Gran Teatro ...

Alle 17 riTorna la nostra rubrica Praise the Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : Anche questa domenica ritorna puntuale Alle 17:00 il nostro appuntamento in live con la nuova rubrica denominata Praise the Shame.Si tratta dell'occasione perfetta per affrontare nuovamente e nei minimi dettagli un'opera, Dark Souls 3, che ha impattato con veemenza l'industria del videogioco portando qualcosa di nuovo e rielaborando schemi e meccaniche tanto da dare vita ad un vero e proprio genere, i famosi "Souls Like" di cui sentiamo parlare ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera riTorna la serie Marvel con l'episodio 5x11 dal titolo "All the Comforts of Home" : Ci aspetta un rientro burrascoso.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Un'importante rivelazione segnerà il centesimo episodioDopo un mese di pausa per svernare in vista della seconda parte, Coulson e i suoi tornano sui nostri schermi e nel presente che avevano lasciato dieci episodi fa, episodi durante i quali si sono susseguiti numerosi avvenimenti dal sapore tragico conditi da rivelazioni apocalittiche addolcite appena da una spruzzatina ...

Iginio Massari Torna dal 5 marzo in tv con The Sweetman : Milano, 2 mar. , askanews, Per gli aspiranti pasticcieri di tutta Italia è arrivato il momento di accendere il forno, mettere in moto le fruste ed affrontare il re della pasticceria italiana. Dal 5 ...

Torna The Assassination of Gianni Versace con il sesto episodio : anticipazioni : Dopo la pausa nella programmazione americana per le olimpiadi invernali, riTorna American Crime Story – L’assassinio di Gianni Versace, in onda su Fox Crime (Sky, canale 116) venerdì 2 marzo alle 21.05. The Assassination of Gianni Versace, sesta puntata: anticipazioni L’episodio numero sei porta lo spettatore alle origini dell’ossessione di Andrew per lo stilista italiano e si apre con una esplicita scena di nudo ...