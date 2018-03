Torino | piazza San Carlo – ipotesi che incidenti siano stati provocati rapinatore con

Tragedia di Piazza San Carlo a Torino. L’ipotesi : panico scatenato da rapina con spray urticante : Gli inquirenti ipotizzano che a scatenare il panico e la calca che ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre 1.526 persone possa essere stata una rapina con spray urticante.Continua a leggere

Rassegna stampa 23.1.2018. Torino - indagato portavoce della Appendino per la strage della piazza : Torino, avviso di garanzia al portavoce della Appendino per i fatti di piazza San Carlo Il Messaggero cronaca interna. Bimba di due mesi morta per emorragia, il papà confessa: "Mi è caduta" Il ...

Piazza San Carlo - Gabrielli : 'Stanchi di fare le foglie di fico'. Il pg di Torino : 'Parole inaccettabili' : 'Siamo stanchi di fare le foglie di fico per responsabilità che non sono le nostre'. Il dipartimento di pubblica sicurezza ricorre a una nota, in serata, per spiegare che l'attacco del capo della ...

Piazza San Carlo - scoppia la polemica tra il capo della polizia e il procuratore generale di Torino : Gabrielli sulle accuse all'ex questore per il disastro del 3 giugno: "Stufi di essere la foglia di fico". Saluzzo: "Parole inaccettabili, non abbiamo indagato a...

Torino - bruciati oggetti dimenticati nella calca di piazza San Carlo : Torino, bruciati oggetti dimenticati nella calca di piazza San Carlo Dopo mesi in un capannone, gli oggetti ritrovati dopo quella notte sono stati smaltiti in un inceneritore.Solo un terzo degli oggetti è stato reclamato Continua a leggere L'articolo Torino, bruciati oggetti dimenticati nella calca di piazza San Carlo sembra essere il primo su NewsGo.

