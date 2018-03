Torino | nuova inquietante ipotesi sulla ressa durante la finale della Juventus

La nuova giravolta di Grillo : "Sì alle Olimpiadi a Torino" : Il motto di Torino 2026 dev'essere sostenibilità economia e ambientale'. Insomma i grillini cambiano rapidamente idea. Da nemico numero uno adesso i Giochi sono la vetrina per consolidare i consensi ...

Calciomercato Torino - Belotti via al termine della stagione : la (nuova) pazza idea del Milan : Calciomercato Torino – La stagione fino al momento del Torino può essere considerata deludente, prima l’esonero di Mihajlovic e l’arrivo di Walter Mazzarri, il cambio in panchina aveva portato almeno inizialmente i primi frutti, adesso ancora risultati negativo in particolar modo non è andato giù il ko contro il Verona. A tenere banco è già quindi la prossima stagione, in particolar modo si pensa al mercato. Potrebbero essere ...

Calcio - l’Italia sfiderà l’Olanda a Torino. Data - programma - orari e tv : nuova amichevole per gli azzurri : Si aggiunge una nuova amichevole nel calendario dell’Italia che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, deve provare a rialzare la testa. Già annunciate le sfide contro Argentina (27 marzo a Manchester), Inghilterra (27 arzo a Londra) e Francia (1° giugno a Nizza), oggi è arrivata la notizia che gli azzurri se la vedranno anche con l’Olanda: l’appuntamento è per lunedì 4 giugno all’Allianz Stadium di Torino ...

Torino - esposto di Mattiello (Pd) ai pm : “Sciogliere Casapound e Forza Nuova - tentano di riorganizzare Partito fascista” : Simone Di Stefano, il leader di Casapound, è atteso stasera a Torino. Ad attenderlo ci saranno molti antifascisti dei centri sociali, ma anche dell’Anpi e di molti partiti e movimenti di centrosinistra e sinistra. È già molto teso il clima intorno alla presentazione dei candidati locali della formazione di estrema destra e stamattina la Digos della Questura di Torino ha eseguito alcune perquisizioni ai militanti del centro sociale Askatasuna e ...

Nuova partnership per il Torino : Segafredo Zanetti diventa Official Coffee dei granata : il marchio bolognese entra nel mondo granata L'articolo Nuova partnership per il Torino: Segafredo Zanetti diventa Official Coffee dei granata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torino - Forza Nuova celebra la restituzione di Fiume all’Italia nella giornata della Memoria : “27 gennaio io non dimentico, Fiume ritorna italiana”. Accanto, l’immagine della Torre Littoria di piazza Castello, a Torino, con il volto di Gabriele D’Annunzio. E’ il manifesto postato sulla pagina Facebook di Forza Nuova Torino, che annuncia un’iniziativa per questo pomeriggio in piazza Castello per celebrare la “loro giornata della Memoria” in ricordo del giorno in cui, nel 1924, il Trattato di Roma ...

Nuova manifestazione della Lav a Torino contro la caccia : Una lotta impari, una prova di sopraffazione, ancora oggi incredibilmente definita "sport". La Lav, infine, invita a firmare la petizione #BASTASPARARE , per l'abolizione della caccia in Italia.

Presentata la nuova linea della metro di Torino. Delrio : 'Apriremo i cantieri per l'estate' : Tragedia sull'A21: si schianta contro un albero mentre viaggia per Torino Cronaca IL RETROSCENA. Nei rumori della notte maledetta la chiave per la tragedia in piazza Cronaca CRISI E LAVORO. Speranze ...

Nuova partnership per il Torino : Champion Lubes sarà Official Partner dei granata : Champion Lubes entra nel mondo granata diventando Official Partner del Torino FC per la stagione 2017/2018. L’azienda, leader nella produzione di lubrificanti, è alla continua ricerca di nuove sfide con spirito di innovazione e intraprendenza per raggiungere livelli di eccellenza nel proprio settore, caratteristiche che rappresentano l’essenza del Toro. I prodotti Champion garantiscono prestazioni elevate anche in condizioni ...

Nuovo anno - nuova stangata : aumenta anche il caffè al bar. 'A Torino record a 1 - 10 euro' : Nuovo anno e nuovi aumenti per il caffè al bar. L'espresso più caro in assoluto si paga a Torino dove il prezzo arriva a 1 euro e 10 centesimi (+5,77%) ma l'aumento più alto si registra a Roma (+11,96%...