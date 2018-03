Torino | Niang fa le prove per il Mondiale | è stato convocato dal Senegal

Torino - Mazzarri : 'Niang in forse - Belotti è motivato : voglio grandi risposte da tutti' : Servirà l'impeto da Torino, per rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive rimediate con Juventus e Verona. Specialmente quest'ultima ha provocato diversi malumori nell'ambiente granata, che ...

Torino - parla Mazzarri : “Niang ha provato la mascherina” : Il Torino si prepara per il difficile match contro la Roma, prima del match importanti indicazioni di Walter Mazzarri in conferenza stampa: “Ieri Niang ha provato la mascherina – ha spiegato l’allenatore granata – e ha fatto qualcosa di atletico. Oggi vedremo come reagisce con la mascherina. Ha avuto meno giorni rispetto a De Silvestri per abituarsi, anche se l’infortunio è stato pressochè lo stesso”. Su Ljajic: ...

Torino - allenamento differenziato per Niang. Personalizzato per Bonifazi : Torino - Il Torino si è allenato questa mattina al Filadelfia per una seduta tecnico-tattica in vista del match di campionato di venerdì sera all'Olimpico contro la Roma che aprirà la 28ª ...

Serie A Torino - dopo l'operazione Niang torna ad allenarsi a parte : Torino - Seduta mattutina di allenamento per il Torino . Al Filadelfia i granata, in vista della gara di venerdì sera contro la Roma , anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A ...

Torino - Niang operato : le ultime dall’infermeria : “M’Baye Niang è stato operato oggi per la riduzione della frattura al naso. L’intervento chirurgico, eseguito all’ospedale di Chivasso dal Professor Libero Tubino, è perfettamente riuscito”. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale del Torino, Torinofc.it, in merito all’operazione di stamane di Niang. Il calciatore dopodomani potrà già allenarsi con la squadra, ma difficilmente sarà uno tra i titolari scelti da Mazzarri per ...

NIANG - FRATTURA AL NASO/ Domani il calciatore del Torino sarà operato : NIANG FRATTURA al NASO: Domani il calciatore del Torino sarà sottoposto a un'operazione chirurgica a Chivasso. Il ko è arrivato durante l'allenamento di questa mattina.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Torino - Niang : frattura alle ossa nasali. Domani l'operazione : L'attaccante del Torino M'Baye Niang ha riportato la frattura delle ossa nasali nel corso dell'ultima seduta di allenamento. Questo è stato il responso dell'accertamento effettuato all'Ospedale ...

Il Torino corre verso la Roma - ma Mazzarri è in ansia per Niang : Torino - Ripresa della preparazione per il Torino al ' Filadelfia ' con una sessione mattutina in vista dell'anticipo di campionato in trasferta contro la Roma - risorta nel match vinto 4-2 al ' San ...

Torino - problemi per Niang : il comunicato del club : “Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione mattutina in vista dell’anticipo di campionato contro la Roma, venerdì 9 marzo. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, l’allenatore Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica nel corso della quale Niang ha rimediato una contusione nasale, che verrà valutata nelle prossime ore dal professor Libero Tubino, consulente del Torino FC per l’oTorinolaringoiatria. ...

Gol Niang : il contropiede del Torino è perfetto [VIDEO] : Gol Niang e punteggio in parità tra Torino e Verona. I granata hanno pareggiato i conti dopo il momentaneo vantaggio di Valoti, grazie alla rete di Niang che ha concluso un contropiede corale davvero ben gestito dalla squadra di Mazzarri. L’azione è partita dai piedi di Belotti che ha portato palla prima di scaricare per Iago Falquè, il quale ha servito Niang sul filo del fuorigioco. Il calciatore ex Milan ha calciato di prima intenzione ...

Torino - Niang e Ljajic : Mazzarri dà importanti indicazioni : Il Torino si prepara per la gara di campionato contro il Verona, la squadra granata ha intenzione di riscattare il ko nel derby contro la Juventus. Ecco le indicazioni del tecnico Walter Mazzarri in conferenza stampa: “abbiamo fatto una buona partita nella prima mezzora. Lo dico, a noi brucia di aver perso, la differenza è stato il fatto che loro hanno segnato e noi no. Domani è la settima partita. Noi abbiamo una sola strada: pensare ...

DIRETTA/ Torino Juventus - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : Niang sostituisce Baselli : DIRETTA Torino Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Mole, 25giornata Serie A.

Baselli carica il Torino : 'Con Belotti - Niang e il pubblico...'. Juventus avvisata : Torino - Si avvicina la stracittadina. Domenica all'ora di pranzo, Torino-Juventus avrà un sapore particolare. Ne parla anche Daniele Baselli , uno dei punti fermi di Walter Mazzarri che lo vorrebbe ...

Infermeria Torino - le ultime su Ljajic - Niang e Obi : il report odierno : Infermeria Torino – “Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino al Filadelfia, alla presenza del Presidente Cairo che ha assistito a bordocampo all’odierna sessione. Ljajic, Niang e Obi hanno svolto tutto il programma con i compagni, mentre Milinkovic-Savic è rimasto a riposo causa sindrome influenzale e Lyanco ha osservato la tabella di lavoro personalizzato. Il Torino svolgerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura, ...