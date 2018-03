Tommaso Cerno vuole candidarsi alla guida del Pd | la sfida al partito

Il candidato Pd Tommaso Cerno : 'Ho il cancro' - e pubblica la foto. Sciacallata - lo ricoprono di insulti : Tra gli auguri di pronta guarigione non sono mancati gli insulti e le critiche, soprattutto dal mondo vicino al Movimento 5 Stelle , con l'accusa di 'Sciacallata' e 'strumentalizzazione' in vista del ...

Il giornalismo - il cancro - la politica. Tommaso Cerno spiega al Foglio perché si è candidato con il Pd : "La verità è che il giornalismo l'avevo lasciato il 26 maggio 2016, dopo aver avuto un cancro ed essermi salvato la vita per un pelo". In un'intervista al Foglio Tommaso Cerno, ex direttore dell'Espresso e condirettore di Repubblica, spiega la decisione di candidarsi al Senato con il Partito Democratico."Ero direttore del Messaggero Veneto, avevo deciso di mollare. Solo che Carlo De Benedetti mi offrì la direzione ...

Da Cdb a Renzi. E poi la malattia. Intervista a Tommaso Cerno : E invece la politica è la cosa più nobile del mondo. E il giornalismo politico è indispensabile. Come vedi è una questione di punti di vista. Per me la politica è una scelta di vita". Però ti sei ...

"Un patibolo per te". Nuove minacce a Tommaso Cerno su twitter : minacce su twitter a Tommaso Cerno, candidato con il PD al Senato. E' stata pubblicata la foto di un patibolo con scritto "questo il nostro obolo per te". A renderlo noto è lo stesso Tommaso Cerno, candidato PD al Senato, che spiega: "Non è la prima volta che ricevo minacce sui social. Usano sempre il patibolo. C'è chi mi vuole vedere morto. Sono minacce che non mi intimidiscono nel portare avanti le mie battaglie di ...

Tommaso Cerno - nuove minacce omofobe su Twitter. “Ecco il nostro obolo per te” : Ancora minacce per Tommaso Cerno, ex condirettore di Repubblica ora candidato con il Pd. Sul suo profilo Twitter è stata postata, dal profilo “battista da norcia”, una foto di un patibolo recante la frase: “Questo è il nostro obolo per te”. La foto è stata ripresa e commentata dallo stesso Cerno che ha scritto sul proprio profilo: “Un patibolo per me. Per quello che dico. Per le battaglie di libertà che combatto. ...

Tommaso Cerno - ‘la candidatura con An? Per riabilitare Pasolini in Friuli. Ora nel Pd perché ha il coraggio di chiamarsi partito’ : “Lo rivendico e ritrovandomi nella situazione di vent’anni fa rifarei la stessa cosa. Non sono mai stato vicino a quel partito, ma all’epoca è stato l’unico a voler appoggiare la mia battaglia per riabilitare Pasolini. Se mi fossi affidato alla sinistra mi avrebbero sbattuto la porta in faccia“. Per Tommaso Cerno, ex condirettore di Repubblica adesso in corsa per il Pd al Senato, quella vecchia candidatura con ...

Tommaso Cerno - il passato da candidato di An e addetto stampa di un politico Udeur prima dell’approdo al Pd : Dalle liste di Alleanza nazionale (per le comunali del 1995, aveva vent’anni) a quelle del Pd. Passando per l’ufficio stampa di un sottosegretario in quota Udeur, il partito cristiano-democratico di Clemente Mastella. In mezzo l’impegno nell’Arcigay, di cui nella seconda metà degli anni Novanta è stato dirigente, e una rapida carriera da giornalista nel gruppo Gedi della famiglia De Benedetti. Che lo ha visto dirigere Il ...

Tommaso Cerno lascia Repubblica per candidarsi con il Pd : Lo ha annunciato lo stesso giornalista udinese in un tweet in cui dichiara di aver scelto 'di portare le sue battaglie culturali, dai diritti civili alla libertà di pensiero, dove possono diventare ...