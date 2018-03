“Tiziano Ferro è diventato papà” | la foto I fan non potevano credere ai propri occhi

caffeinamagazine

: #TizianoFerro è diventato papà Auguri @TizianoFerro ?????? - rtl1025 : #TizianoFerro è diventato papà Auguri @TizianoFerro ?????? - rtl1025 : #TizianoFerro, la notizia era bella ma la paternità è solo rimandata @TizianoFerro - ingcent : @JakFrance Tiziano Ferro papà? Non penso proprio. Forse qualcuno ha dimenticato come si fa a diventarlo in modo uma… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) “È lache aspettiamo tutti da tempo. Sei di una dolcezza incredibile, commovente. Valore assoluto!”. E, ancora, si legge sotto al post di Tizianoda oltre 21mila mi piace in meno di un’ora: “Mi sono commossa come una stupida…Questaè stupenda. E poi per l’ennesima volta viviamo le cose in simbiosi…Siete davvero una meraviglia e il tuo sorriso dice tutto”, “Felice che hai realizzato il tuo sogno. Con la tua sensibilità, sarai sicuramente un ottimo padre. Tanti auguri Tiziano! Goditi questi bellissimi momenti e magari trasformali in canzoni!”. Messaggi a pioggia. “La meraviglia assoluta”, scrive Tizianosotto allacon un bambino tra le braccia e gli amici virtuali di Facebook impazziscono. Poi Rtl dà l’annuncio: “Tizianopapà, l’aveva detto e ...