Titan Quest - Il ritorno dei titani Recensione - SpazioGames it

“Squallida - beccati questo!”. Tina Cipollari e Gemma Galgani : sono botte. L’ultimo capitolo trash del trono over ha visto opinionista e dama in uno scontro tra Titani. In studio non si capisce più nulla e devono separarle : Il trono over è sicuramente la parte più amata e seguita di Uomini e Donne. Il dating sohw di Maria De Filippi continua a collezionare ascolti altissimi e il merito è sempre loro: Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ma questa volta con la complicità di Tina Cipollari. Nel giorno di San Valentino si è consumata una registrazione da urlo. La scena da manualetto trash ha visto protagonista il terzetto magico con l’innesto di Domenico che ...