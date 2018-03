Tim | Vivendi | piano Elliott destabilizza

Tim : Elliott chiede cambio cda - al via la battaglia con Vivendi : Milano, 15 mar. , askanews, Elliott svela le carte e, in vista dell'assemblea degli azionisti di Tim del 24 aprile, chiede l'integrazione dell'ordine del giorno con la revoca di sei consiglieri ...

Tim - il fondo Elliott allo scoperto : chiesta la revoca dei manager Vivendi : Tim, il fondo Elliott allo scoperto: chiesta la revoca dei manager Vivendi Il fondo Usa vuole le teste del presidente De Puyfontaine e del vicepresidente esecutivo Recchi e la nomina di sei nuovi consiglieri tra cui Luigi Gubitosi e Fulvio Conti Continua a leggere L'articolo Tim, il fondo Elliott allo scoperto: chiesta la revoca dei manager Vivendi proviene da NewsGo.

Tim - Vivendi tende la mano a Elliott : Pace armata, per ora, tra Elliott e Vivendi. Il fondo di Paul Singer non ha ancora scoperto le carte su Tim, nè comunicando di essere salito sopra al 5% nè presentando la domanda di integrazione dell'...

Il Fondo Elliott vuole sfrattare Vivendi da Tim : Torna la pace su Tim e Mediaset. Le azioni del gruppo telefonico hanno rallentato la corsa limitandosi a guadagnare l' 1,3% a 83 centesimi. In ogni caso si tratta del nuovo massimo da agosto. I titoli ...

Tim - assemblea il 24 aprile : Elliott ha 10 giorni per chiedere la revoca dei consiglieri Vivendi : Tim ha ufficialmente convocato l'assemblea del 24 aprile chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio ed eleggere il collegio sindacale. Con la pubblicazione dell'avviso di convocazione scattano i ...

Tim - Bloomberg : “Il fondo Elliott acquista quote anti-Vivendi” : Tim, Bloomberg: “Il fondo Elliott acquista quote anti-Vivendi” Secondo le agenzie di stampa, la decisione nascerebbe dal timore del fondatore Paul Singer per il calo delle azioni da quando il gruppo francese ha assunto il controllo del Cda Continua a leggere L'articolo Tim, Bloomberg: “Il fondo Elliott acquista quote anti-Vivendi” proviene da NewsGo.

SPILLO TLC/ Il futuro di Tim tra gli 'azzardi' di Vivendi e l'incognita Mediaset : Telecom Italia è controllata da Vivendi, che però ha anche da risolvere la grana Mediaset prima di potersi occupare dell'azienda di tlc.

Mediaset e Vivendi in tribunale - resta idea Tim-Canal+. Martedì udienza causa miliardaria : Dopo tanti tentativi di accordo - veri e presunti - Mediaset, Fininvest e Vivendi sono pronte a vedersi martedì in tribunale per le cause intentate dopo il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi. La prima tappa sarà la domanda del Biscione di unificare le diverse richieste di esecuzione contrattuale, danni e risarcimenti, che in totale superano di gran lunga i tre miliardi, e la volontà del giudice Vincenzo ...

Tim - giochi aperti su Persidera. Mediaset ai ferri corti con Vivendi : Lo spinoff della Rete, la cessione della quota in Persidera per ottemperare agli impegni presi con l'Antitrust europeo, e ancora la jv con Canal+ tutta da riscrivere. Tim è impegnata contemporaneamente su tutti questi fronti e anche se non ci sono scadenze lo sforzo è dare dei contorni chiari al nuovo piano industriale che l'ad Amos Genish porterà al cda fra due settimane, il 6 marzo. Ad agitare le acque ci sono poi le ...

De Puyfontaine «Tim con Vivendi polo europeo dei media. Accordo con Mediaset sarebbe positivo» : «Vivendi ha investito oltre 4 miliardi di euro in Tim e confermo che lo rifaremmo». Arnaude De Puyfontaine, ceo del gruppo francese e presidente di Tim, in una intervista al Corriere della Sera spiega come «il panorama dei contenuti e della distribuzione si sta profondamente trasformando, costringendo i vari attori a pensare nuove modalità di cooperazione per valorizzare meglio le proprie risorse. Vivendi farà la ...

Tim - Vivendi perde il 32% del valore di portafoglio ma non svaluta : Le azioni di Tim valgono il 32% in meno di quanto Vivendi le ha pagate ma i francesi scommettono su un recupero e non svalutano. Nel bilancio consolidato pubblicato nella tarda serata dopo l'...