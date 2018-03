Tim | multa Antitrust da 4 | 8 milioni per pubblicità ingannevole sulla fibra

Tim multata da Antitrust con sanzione da 4 - 8 milioni di euro : Teleborsa, - L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato TIM per pratica commerciale scorretta sulla pubblicità della Fibra ottica . La multa ammonta a 4,8 milioni di euro. L'...

Tim - multa Antitrust da 4 - 3 milioni per pubblicità ingannevole sulla fibra : MILANO - Mentre impazza la battaglia societaria con il fondo Elliott che si porta sopra il 5% del capitale e dichiara guerra alla gestione di Vivendi, Telecom incassa una sanzione da parte dell'...

Fibra ottica - dall’Antitrust 4 - 8 milioni di multa a Tim per pubblicità ingannevole : L’Antitrust ha multato Tim per una somma complessiva di 4,8 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica. “Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in Fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della Fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime ...

WhatsApp - un'altra truffa : finta multa per clienti Tim - Vodafone - 3 e Wind Video : E' risaputo da tempo che in un mondo in cui la tecnologia fa da padrona ci siano sempre più persone che tentino di sfruttare a pieno questa debolezza per i propri capricci e le proprie malefatte. Non mancano mai, infatti, fake news e #truffe di vario tipo che sfruttano la debolezza dell'utente nell'identificare correttamente tutte le varie informazioni che riceve ogni giorno da più fonti diverse. Proprio per questo motivo si cerca di combattere ...

Tim - Garante privacy : multa da 840mila euro per telefonate promozionali senza consenso : Teleborsa, - Telecom Italia è stata condannata dal Garante della privacy per aver effettuato telefonate promozionali indesiderate. La sanzione amministrativa da 840.000 euro è stata comminata per aver ...

Telemarketing selvaggio - multa da 840 mila euro per Tim : Il Garante per la privacy ha ordinato a Telecom Italia il pagamento di una sanzione amministrativa di 840.000 euro per aver effettuato telefonate promozionali senza consenso nei confronti di tutti...

Tim - Garante privacy : multa da 840mila euro per telefonate promozionali senza consenso : Telecom Italia è stata condannata dal Garante della privacy per aver effettuato telefonate promozionali indesiderate. La sanzione amministrativa da 840.000 euro è stata comminata per aver effettuato ...

Multa a Tim per promozioni illecite : 18.54 Dovrà pagare 840mila euro,su ordine del Garante per la privacy, la Telecom Italia che ha effettuato telefonate promozionali,senza consenso,nei confronti di tutti gli ex clienti che non avevano dato l'autorizzazione a ricevere chiamate commerciali o l'avevano revocata. Con questa campagna pubblicitaria la società intendeva verificare un loro eventuale cambiamento di interesse. L'attuale ingiunzione di pagamento conclude un complesso ...

Tim : 840mila euro multa per promozioni : ANSA, - ROMA, 7 FEB - Il Garante per la privacy ha ordinato a Telecom Italia il pagamento di una sanzione amministrativa di 840.000 euro per aver effettuato telefonate promozionali senza consenso nei ...

Tim : 840mila euro multa per promozioni : ANSA, - ROMA, 7 FEB - Il Garante per la privacy ha ordinato a Telecom Italia il pagamento di una sanzione amministrativa di 840.000 euro per aver effettuato telefonate promozionali senza consenso nei ...

WhatsApp - multa per clienti Tim - Vodafone - Wind e Tre. Ma è una bufala Video : In tanti si chiedono il motivo per cui i sistemi di messaggistica stiano diventando uno dei mezzi di comunicazione più utilizzati e quindi più apprezzati dalla maggior parte degli utenti #Smartphone: di sicuro il motivo principale è la velocita' e la facilita' di utilizzo. Pensate ai alle chiamate, alle Video chiamate o ai messaggi vocali: sono solo alcune delle funzioni più pratiche lanciate dai sistemi di messaggistica istantanea. Da #WhatsApp ...