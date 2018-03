Tim | mega multa dell' Antitrust da 5 milioni di euro

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Non si sono ancora spente le cenerie polemiche suscitate dai rimborsie bollette telefoniche per la fatturazione a 4 settimane che sulla Tim arriva un'altra pesante tegola. L', infatti, avrebbe inflitto alla società telefonica unaestremamente salata, pari a quasi 5di, per aver adottato una pubblicità ingannevole per reclamizzare il suo servizio di fibra ottica. Vediamo di capire su quali basi di fatto e di diritto l'ha basato la sua sanzione e quali potrebbero essere le conseguenze a livello economico per l'azienda e i consumatori. Il comunicatoL'autorità di vigilanza sul mercato e la concorrenza ha emesso una nota in cui ha specificato le ragioni che l'hanno indotta ad irrogare lamilionaria alla Tim. Infatti, secondo quanto si legge nel comunicato'autorità, l'azienda ha utilizzato dei messaggi che facevano ...