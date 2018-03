TIM - Bollorè e Genish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati appuntamento nella ...

Grandi manovre in TIM - Bollorè vede Scaroni : Colloquio mattutino mercoledì 7 marzo, a Milano, presso una sala del Park Hyatt fra Vincent Bollorè, patron di Vivendi, primo socio di Tim con il 23,94% e Paolo Scaroni, ex ad di Eni, manager di lunga ...

Mediaset prima vitTIMa delle urne. Il Biscione fa -6% Il voto costringe Berlusconi all'accordo con Bollorè Addio al risarcimento miliardario e intesa con TIM e Canal+ : Mercati che reagiscono con prudenza al risultato delle elezioni politiche 2018 in Italia, da cui come previsto non esce un vincitore in grado di fare un governo coi soli propri voti. A Piazza Affari i trader hanno già individuato la vittima sacrificale di questa situazione: Mediaset, la cui posizione negoziale nei confronti di Vivendi risulta indebolita dalla débâcle elettorale di Forza Italia. Silvio Berlusconi dovrà accettare un accordo con ...

Variabile voto nel futuro di TIM La Netflix di Bollorè guarda a FI Ecco come finirà con Mediaset : La vicinanza alle elezioni politiche del 4 marzo e la convinzione da parte di Silvio Berlusconi di riuscire a ottenere un risultato tale da condizionare la formazione del futuro governo italiano ha fatto finire su un binario morto l’ipotesi di una joint-venture a tre sui contenuti media tra Vivendi/Canal Plus, Telecom Italia/Tim e Mediaset. Se Berlusconi non otterrà il successo sperato Bolloré potrà ancora cercare un accordo, diversamente ...

TIM - la rete in una società Così Bollorè ricuce con Roma Gli scenari per il business di Vivendi : Una soluzione che è la sintesi-frutto della moral suasion di Palazzo Chigi (il duo Gentiloni-Calenda interfacciandosi con Giuseppe Recchi nei mesi scorsi si è speso non poco) e della volontà dei francesi di Vivendi di ricucire con il mondo politico dopo gli strappi dell'ex amministratore delegato Flavio Cattaneo. Una configurazione che Amos Genish Segui su affaritaliani.it

Bolloré racconta Canal Plus al cda di TIM : Mentre gli utenti di Netflix raggiungono i 117 milioni, quelli di Canal Plus scendono sotto i 5. Certo Vivendi non è solo pay tv, ma un gruppo media composito che comprende musica (Universal), ...