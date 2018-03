Thyssenkrupp | ex manager chiede la grazia Marco Pucci scrive a Mattarella | parenti

Rogo Thyssenkrupp : ex manager chiede la grazia a Mattarella : Contrari i parenti delle vittime: 'Per noi è inconcepibile'. Ancora liberi i dirigenti tedeschi condannati in via definitiva per omicidio colposo plurimo - Ha chiesto la grazia al presidente della ...

Rogo Thyssenkrupp - l’ex manager Marco Pucci chiede la grazia al presidente della Repubblica Mattarella : Marco Pucci, uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l’incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino uccise sette operai, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pucci sta scontando la pena a sei anni e tre mesi di carcere. Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella” ha replicato Graziella Rodinó, madre di Rosario, uno dei sette operai morti nel Rogo. ...