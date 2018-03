Thyssen : Fratoianni - fiducia in saggezza Mattarella - no a oblio : Roma, 16 mar. (AdnKronos) - "Sulla grazia richiesta da uno dei manager della Thyssen, ci affidiamo al Capo dello Stato che sono certo deciderà con saggezza, e nel rispetto delle leggi e del dolore di tante famiglie. Quello che non si può chiedere allo Stato italiano è l'oblio e il perdono per una st